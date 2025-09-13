خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

باشگاه پیکان نسبت به داوری دیدار با شمس‌آذر اعتراض کرد

باشگاه پیکان نسبت به داوری دیدار با شمس‌آذر اعتراض کرد
کد خبر : 1685469
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه پیکان با انتشار ویدئویی به عملکرد داور در دیدار اخیر مقابل شمس‌آذر قزوین واکنش نشان داد و نسبت به تصمیمات داوری اعتراض کرد.

به گزارش ایلنا، در ویدئوی اختصاصی باشگاه پیکان، دو صحنه حساس در ثانیه‌های پایانی بازی مقابل شمس‌آذر به نمایش گذاشته شده است که در محوطه جریمه تیم حریف رخ داد. طبق اعلام باشگاه، داور وسط هیچ‌یک از این دو صحنه را خطای پنالتی تشخیص نداده و داوران حاضر در اتاق VAR نیز از آن‌ها چشم‌پوشی کرده‌اند.

باشگاه پیکان تاکید کرده که چنین تصمیماتی می‌تواند روند بازی و نتیجه نهایی را تحت تأثیر قرار دهد، به ویژه در شرایطی که تیم‌ها برای هر امتیاز در لیگ برتر رقابت فشرده‌ای دارند. انتشار این ویدئو با هدف روشن شدن حقایق و درخواست رسیدگی از نهادهای داوری انجام شده است.

 انتظار می‌رود کمیته داوران فدراسیون فوتبال، بررسی دقیق و شفاف این دو صحنه را انجام داده و نسبت به جلوگیری از تکرار چنین تصمیماتی در آینده اقدام کند تا عدالت ورزشی رعایت شود. این اعتراض رسمی، نشان‌دهنده حساسیت باشگاه نسبت به عدالت در لیگ و حمایت از حقوق بازیکنان و کادر فنی خود است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی