باشگاه پیکان نسبت به داوری دیدار با شمسآذر اعتراض کرد
باشگاه پیکان با انتشار ویدئویی به عملکرد داور در دیدار اخیر مقابل شمسآذر قزوین واکنش نشان داد و نسبت به تصمیمات داوری اعتراض کرد.
به گزارش ایلنا، در ویدئوی اختصاصی باشگاه پیکان، دو صحنه حساس در ثانیههای پایانی بازی مقابل شمسآذر به نمایش گذاشته شده است که در محوطه جریمه تیم حریف رخ داد. طبق اعلام باشگاه، داور وسط هیچیک از این دو صحنه را خطای پنالتی تشخیص نداده و داوران حاضر در اتاق VAR نیز از آنها چشمپوشی کردهاند.
باشگاه پیکان تاکید کرده که چنین تصمیماتی میتواند روند بازی و نتیجه نهایی را تحت تأثیر قرار دهد، به ویژه در شرایطی که تیمها برای هر امتیاز در لیگ برتر رقابت فشردهای دارند. انتشار این ویدئو با هدف روشن شدن حقایق و درخواست رسیدگی از نهادهای داوری انجام شده است.
انتظار میرود کمیته داوران فدراسیون فوتبال، بررسی دقیق و شفاف این دو صحنه را انجام داده و نسبت به جلوگیری از تکرار چنین تصمیماتی در آینده اقدام کند تا عدالت ورزشی رعایت شود. این اعتراض رسمی، نشاندهنده حساسیت باشگاه نسبت به عدالت در لیگ و حمایت از حقوق بازیکنان و کادر فنی خود است.