زارع هم به فینال صعود کرد

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان، امیرحسین زارع در مرحله نیمه‌نهایی وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مصاف شریپف از بحرین رفت. این دیدار حساس و پرهیجان با برتری ۷ بر ۳ ملی‌پوش کشورمان به پایان رسید و زارع را برای حضور در فینال آماده کرد.

زارع که پیش از این در مراحل ابتدایی مسابقات با نمایش قدرتمندانه خود حریفان خود را شکست داده بود، امروز نیز توانست با کنترل کامل تشک و اجرای فنون دقیق، حریف بحرینی را مغلوب کند. این پیروزی، جایگاه ایران در جدول مدال‌های این وزن را مستحکم‌تر کرده و بار دیگر نشان از آمادگی بالای کشتی‌گیران ایرانی در میدان جهانی دارد.

