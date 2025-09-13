باد به سود پیکان بود؛
رضایی: ما برای برد آمده بودیم
سرمربی شمس آذر قزوین پس از تساوی تیمش برابر پیکان از شرایط جوی مسابقه گلایه کرد و تأکید داشت که شاگردانش تنها برای کسب سه امتیاز وارد میدان شده بودند.
به گزارش ایلنا، وحید رضایی سرمربی شمس آذر قزوین در نشست خبری بعد از این مسابقه اظهار داشت:«همانطور که دیدید، بازی در شرایطی برگزار شد که باد شدید بیشتر به ضرر ما بود. در این سالها فکر میکنم شمس آذر از این باد بیشتر بهره برده اما امروز ما متضرر شدیم. نیمه اول تلاش کردیم روی زمین بازی کنیم اما باد اجازه نمیداد و در نهایت گلی دریافت کردیم. بین دو نیمه با بازیکنان صحبت کردم و توانستیم به بازی برگردیم. بعد از گل تساوی هم میلاد سورگی میتوانست یکی دو بار دروازه پیکان را باز کند اما متأسفانه خطاهای صد درصد روی او گرفته نشد. خوشحالم که بچهها جنگیدند و به بازی برگشتند، ولی از نتیجه راضی نیستم چون برای برد آمده بودیم. دو هفته خیلی خوب تمرین کرده بودیم و هدفمان کسب اولین سه امتیاز بود.»
او در ادامه درباره سبک بازی تیمها گفت:«وقتی یک تیم میخواهد فوتبال بازی کند و تیم دیگر فقط به دنبال اوتهای بلند و بازی مستقیم است، شرایط سخت میشود. تیم ما هجومی است و در همه مسابقات موقعیتسازی کردهایم، حتی در بازیهای دوستانه مقابل تیمهای لیگ برتری هم گل زدهایم. امروز اما باد به سود پیکان بود و اجازه نداد بازی روی زمین پیش برود. مدتها بود در قزوین چنین شرایطی نداشتیم و اولین بار بود که در روز مسابقه با این وضعیت روبهرو شدیم. امیدوارم در بازیهای بعدی بچهها با شرایط آب و هوایی هم وفق پیدا کنند و ما هم یاد بگیریم از این باد به سود خودمان استفاده کنیم؛ همانطور که سالها شمس آذر این کار را کرده است.»
رضایی درباره شرایط روحی تیمش بعد از شکست سنگین مقابل چادرملو افزود:«بعد از آن چهار گل، فشار روحی زیادی روی بازیکنان جوان ما بود، اما در این بازی جاگیری دفاعیمان بهتر شد. درست است که روی گل خورده تمرکزمان بههم ریخت، ولی بچهها دوباره برگشتند و جنگیدند. تیم ما کاملاً تغییر کرده و بازیکنان جوان تازه کنار هم قرار گرفتهاند. طبیعی است که زمان ببرد تا هماهنگ شوند، اما هفته به هفته بهتر میشویم و مطمئن باشید در ادامه لیگ، به ویژه در قزوین، برای برد و کسب سه امتیاز میجنگیم.»
او در پایان درباره تعطیلات لیگ هم گفت:«این وقفه به نفع ما شد و توانستیم روی مسائل بدنی بیشتر کار کنیم. بازیکنان آمادهتر بودند و پیشرفتشان کاملاً محسوس بود. با این حال تیم جوان وقتی گل میخورد تمرکزش را از دست میدهد. ما با ذهنیت برد وارد زمین شدیم اما دریافت گل کار را سخت کرد. با این وجود اعتقاد دارم روند تیم صعودی است و با هماهنگی بیشتر میتوانیم نتایج بهتری بگیریم.»