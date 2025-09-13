گل محمدی: شاگردانم مقابل پرسپولیس شجاع بودند

به گزارش ایلنا، یحیی گل‌محمدی در شرایطی که شب سخت و نفسگیری را در تهران مقابل تیم و شاگردان سابقش سپری کرد و یک امتیاز ارزشمند از پرسپولیس گرفت، در سالن کنفرانس ورزشگاه شهر قدس حاضر شد تا پاسخگوی سوالات خبرنگاران باشد. صحبت‌های سرمربی فولاد را می خوانید:

*صحبت‌های ابتدایی

بازی برای ما مهم بود از این جهت که دو بازی قبل نتوانستیم گل بزنیم و امتیاز بگیریم. فشار بازی روی بازیکنان خیلی زیاد بود و فکر می‌کنم نیمه اول یک مقدار تحت تاثیر بودیم. در نیمه اول فکر می‌کنم هر دو نربی از شرایط ناراضی بودند. دوتیم اشتباهات زیادی انجان دادند و بازی بسکتبالی و انتقالی شده بود. نیمه اول گل دریافت کردیم، گلی که مثل بازی ملوان تکرار شد و متاسفانه دوباره همان اتفاق افتاد. در نیمه دوم بچه‌ها با ذهنیت بهتر شجاعانه‌تر بازی خودشان زا انجام دادند که مبتنی بر حفظ توپ و باریسازی از عقب و دادن پاس‌های زیاد بود. نیمه دوم شجاع و نترس بودیم و در مجموع بازی خوبی از نظر ایجاد موقعیت بود و هواداران شاهد بازی خوبی بودند. از بازیکنانم به خاطر بازی شجاعانه تشکر می‌کنم. هرچند قبل از بازی یکی از بازیکنان‌مان (سینا مریدی) کارتش مشکل داشت و در روند نیمه اول‌مان تاثیر گذاشت‌.

*اشتباهات در نیمه اول و دریافت گل

من فکر میکنم دلیل اصلی به خاطر دادن پاس‌های اشتباه بود و وقتی خودمان توپ داشتیم به حریف موقعیت دادیم و در این بخش در نیمه اول ضعیف کار کردیم. در نیمه دوم بچه‌ها پاس بیشتری دادند و صاحب فضاهای خوبی شدند، خطا گرفتیم و به گل هم رسیدیم.

* صادر نشدن کارت سینا مریدی

با یک هفته با این ارنج تمرین کردیم اما لحظه آخر این اتفاق افتاد‌. برای چنین تیمی اصلا نباید این اتفاق بیافتد و جای تامل و رسیدگی دارد و باید ببینیم برای چی این مشکل به وجود آمد. مجوز بازی او تمام شده بود و باید مدارک تحصیلی‌اش را برای تمدید مجوز بازی ارائه می‌داد.

*بازی ساسان انصاری در پست غیر تخصصی

ساسان یک بازیکن باتجربه است و بازی‌های بزرگ زیادی دیده است. با توجه به اینکه ما یک مصدوم هم ود آن پست داریم، آقای حسین سنگرگیر، و با توجه به نوع بازی بیفوما و اورونوف که بازیکنان سرعتی و تکنیکی هستند، از لحاظ دفاعی ساسان بازیکن خیلی مسئولیت‌پذیری است و فکر می‌کنم در خیلی از دقایق بازی اگر بخواهم یک بازیکن برتر اسم ببرم، آن ساسان است.

*نحوه بازی وحید امیری

اولین بازی‌اش بود. سخت بود بلاخره جلوی تیم سابقش بود. فکر می‌کنم رفته رفته شرایطش بهتر شود. با توجه به اینکه دو هفته‌ای تمرینات تیمی نداشت و یک مقدار دور بود، حضورش انگیزه زیادی به بازیکنان خصوصا جوان‌مان داده و می‌توانیم بهتر و بیشتر از او استفاده کنیم.

*بازی کردن استقلال خوزستان در ورزشگاه فولاد

طبق صحبت‌هایی که داشتیم همین یک بازی بود. نمی‌دانیم چه اتفاقی بیفتد ولی فکر می‌کنم بقیه بازی‌های‌شان در تهران باشد.

