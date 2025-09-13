خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته سوم سری آ ایتالیا

یوونتوس 4-3 اینتر: افعی‌ها در لحظات پایانی کم آوردند

یوونتوس 4-3 اینتر: افعی‌ها در لحظات پایانی کم آوردند
کد خبر : 1685462
لینک کوتاه کپی شد.

بازی بزرگ سری A موسوم به دربی ایتالیا بین تیم‌های فوتبال یوونتوس و اینتر در نهایت به سود بانوی پیر خاتمه یافت.

به گزارش ایلنا، بازی بزرگ فصل سری A ایتالیا بین تیم‌های فوتبال یوونتوس و اینتر موسوم به دربی ایتالیا در چارچوب رقابت‌های هفته سوم با پیروزی 4 بر 3 بیانکونری در پایان یک رالی دیدنی از گلزنی‌های دو تیم خاتمه یافت.

در این بازی که از ساعت 19:30 امشب (شنبه) به میزبانی یوونتوس در ورزشگاه آلیانز برگزار شد؛ این یووه بود که گل اول را توسط لوید کلی (14) وارد دروازه اینتر کرد. در ادامه نراتزوری روی شوت دیدنی هاکان چالهان‌اوغلو گل تساوی را در دقیقه 30 به ثمر رساند اما یوونتوسی‌ها 8 دقیقه بعد با گل زیبای کنان ییلدیز (38) از پشت محوطه جریمه بار دیگر پیش افتادند. 

گل دوم اینتر را نیز چالهان اوغلو در دقیقه 65 زد و این بار حتی اینتری‌ها با گل دقیقه 76 مارکوس تورام پیش هم افتادند اما این پایان کار نبود. برادر یوونتوسی تورام، یعنی خفرن در دقیقه 83 کار را بار دیگر به تساوی کشاند تا نقطه غافلگیری و ضربه آخر؛ دقیقه 1+90 و گل واسیلیه آدزیچ اینتر را زمین‌گیر کرد و هواداران یوونتوس را تا ابرها بالا برد.

بدین ترتیب دومین شکست متوالی در سه هفته اخیر برای کریستین کیوو، سرمربی نراتزوری ثبت شد تا کم‌کم صندلی خود را لرزان ببیند.

در دیگر دیدار برگزار شده؛ پارما با نتیجه 2 بر صفر در خانه کالیاری تن به شکست داد.

در آخرین بازی امشب؛ ناپولی از ساعت 22:15 در خانه فیورنتینا به میدان می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی