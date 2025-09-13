خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمایت مدیرعامل فولاد از یحیی گل محمدی

حمایت مدیرعامل فولاد از یحیی گل محمدی
کد خبر : 1685461
لینک کوتاه کپی شد.

محمد محمدی از بازی شاگردان یحیی مقابل پرسپولیس ابراز رضایت کرد.

به گزارش ایلنا، محمد محمدی پس از کسب تساوی ارزشمند فولاد مقابل پرسپولیس با افتخار از جوانان تیمش و احتمال جذب بازیکن خارجی باکیفیت صحبت کرد.

محمد محمدی درباره بازی امروز مقابل پرسپولیس گفت: تبریک عرض می‌کنم به هر دو تیم. فوتبال خوبی بود. فکر می‌کنم ما فوتبال مالکانه‌تری را نسبت به تیم پرسپولیس در نیمه دوم بازی کردیم. موقعیت‌های خوبی روی دو دروازه بود. شرایط جدولی‌مان طوری بود که حتما باید امتیاز می‌گرفتیم. بیشتر از نتیجه که مساوی بود از فوتبال بچه‌ها خیلی لذت بردیم. فوتبال خوب و روانی را به نمایش گذاشتند. این جوانانی که امروز آمدند، از ۵ تعویض ۴تا زیر ۲۰ سال بود، سرمایه هستند و مطمئنم اتفاقات خوبی برای اهواز و خوزستان خواهد افتاد.

او درباره شرایط گل‌محمدی درصورت باخت فولاد گفت: چه خطری باید آقای گل‌محمدی را تهدید کند؟ هفته سوم است. ما اینجا منطقی کار می‌کنیم و با برنامه کار را جلو می‌بریم. مطمئنم فولاد روزهای بهتری را تجربه خواهد کرد.

محمدی درباره داوری مسابقه امروز گفت: داوری خوب بود فکر نمی‌کنم مشکل خاصی باشد.

او درباره احتمال جذب بازیکن خارجی به تیم فولاد گفت: با آقای گل‌محمدی هماهنگیم و قطعا بازیکن خارجی خوب و باکلاس جذب می‌کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی