حمایت مدیرعامل فولاد از یحیی گل محمدی

به گزارش ایلنا، محمد محمدی پس از کسب تساوی ارزشمند فولاد مقابل پرسپولیس با افتخار از جوانان تیمش و احتمال جذب بازیکن خارجی باکیفیت صحبت کرد.

محمد محمدی درباره بازی امروز مقابل پرسپولیس گفت: تبریک عرض می‌کنم به هر دو تیم. فوتبال خوبی بود. فکر می‌کنم ما فوتبال مالکانه‌تری را نسبت به تیم پرسپولیس در نیمه دوم بازی کردیم. موقعیت‌های خوبی روی دو دروازه بود. شرایط جدولی‌مان طوری بود که حتما باید امتیاز می‌گرفتیم. بیشتر از نتیجه که مساوی بود از فوتبال بچه‌ها خیلی لذت بردیم. فوتبال خوب و روانی را به نمایش گذاشتند. این جوانانی که امروز آمدند، از ۵ تعویض ۴تا زیر ۲۰ سال بود، سرمایه هستند و مطمئنم اتفاقات خوبی برای اهواز و خوزستان خواهد افتاد.

او درباره شرایط گل‌محمدی درصورت باخت فولاد گفت: چه خطری باید آقای گل‌محمدی را تهدید کند؟ هفته سوم است. ما اینجا منطقی کار می‌کنیم و با برنامه کار را جلو می‌بریم. مطمئنم فولاد روزهای بهتری را تجربه خواهد کرد.

محمدی درباره داوری مسابقه امروز گفت: داوری خوب بود فکر نمی‌کنم مشکل خاصی باشد.

او درباره احتمال جذب بازیکن خارجی به تیم فولاد گفت: با آقای گل‌محمدی هماهنگیم و قطعا بازیکن خارجی خوب و باکلاس جذب می‌کنیم.

