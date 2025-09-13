سوسیداد 1-2 رئال مادرید: برد دشوار شاگردان آلونسو

به گزارش ایلنا، در ادامه بازی‌های هفته چهارم لالیگای اسپانیا و از ساعت 17:45 امروز (شنبه) تیم فوتبال رئال مادرید در دیداری خارج از خانه مقابل رئال سوسیه‌داد به میدان رفت و به پیروزی 2 بر یک رسید.

برای رئالی‌ها در این بازی کیلیان امباپه (12) و آردا گولر (44) گلزنی کردند که پاس گل دوم را هم امباپه به زیبایی به همبازی ترک تبارش رساند. گولر همچنین گل دیگر هم زد که از سوی داور مردود اعلام شد.

دین هویسون از رئال مادرید در دقیقه 32 با دریافت کارت قرمز اخراج شد.

در دیگر بازی برگزار شده؛ ختافه در خانه 2 بر صفر رئال اویِدو را شکست داد.

امشب همچنین اتلتیکومادرید از ساعت 22:30 میزبان ویارئال خواهد بود.

