محمدنژاد جوان فینالیست وزن ۶۱ کیلوگرم شد
آزادکار کشورمان در رقابتهای جهانی کشتی آزاد با شکست حریف کرهای به دیدار پایانی رسید.
به گزارش ایلنا، مسابقات نیمهنهایی چهار وزن نخست رقابتهای کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی جهان امشب در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد. در وزن ۶۱ کیلوگرم، احمد محمدنژاد جوان نماینده شایسته ایران در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ جاشوا کرامر از اکوادور را از پیش رو برداشت.
او در دومین مبارزه نیز نمایش قدرتمندی داشت و با نتیجه ۵ بر ۲ نورالدین نوروزاف از آذربایجان را شکست داد تا راهی مرحله یکچهارم نهایی شود. محمدنژاد جوان در این مرحله برابر کمیل کریموف از اوکراین قرار گرفت و با برتری ۸ بر ۴ توانست گام به نیمهنهایی بگذارد.
در جدال حساس نیمهنهایی، آزادکار جوان کشورمان مقابل کوم هیوک کیم از کره شمالی ایستاد و در نبردی نزدیک با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید و حضور خود در فینال را قطعی کرد.
بر اساس برنامه رقابتها، احمد محمدنژاد جوان در دیدار نهایی باید به مصاف زائور اوگویف، قهرمان جهان و المپیک از روسیه برود تا تکلیف مدال طلای این وزن مشخص شود.