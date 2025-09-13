خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محمدنژاد جوان فینالیست وزن ۶۱ کیلوگرم شد

محمدنژاد جوان فینالیست وزن ۶۱ کیلوگرم شد
کد خبر : 1685459
لینک کوتاه کپی شد.

آزادکار کشورمان در رقابت‌های جهانی کشتی آزاد با شکست حریف کره‌ای به دیدار پایانی رسید.

به گزارش ایلنا، مسابقات نیمه‌نهایی چهار وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی جهان امشب در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد. در وزن ۶۱ کیلوگرم، احمد محمدنژاد جوان نماینده شایسته ایران در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ جاشوا کرامر از اکوادور را از پیش رو برداشت.

او در دومین مبارزه نیز نمایش قدرتمندی داشت و با نتیجه ۵ بر ۲ نورالدین نوروزاف از آذربایجان را شکست داد تا راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شود. محمدنژاد جوان در این مرحله برابر کمیل کریموف از اوکراین قرار گرفت و با برتری ۸ بر ۴ توانست گام به نیمه‌نهایی بگذارد.

در جدال حساس نیمه‌نهایی، آزادکار جوان کشورمان مقابل کوم هیوک کیم از کره شمالی ایستاد و در نبردی نزدیک با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید و حضور خود در فینال را قطعی کرد.

بر اساس برنامه رقابت‌ها، احمد محمدنژاد جوان در دیدار نهایی باید به مصاف زائور اوگویف، قهرمان جهان و المپیک از روسیه برود تا تکلیف مدال طلای این وزن مشخص شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی