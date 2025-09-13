خطیبی: روزهای خوبی در پیش خواهیم داشت
سرمربی مس رفسنجان میگوید با وجود کمک داور ویدئویی عدالت در بازی تیمش اجرا نشده است.
به گزارش ایلنا، در سومین هفته لیگ برتر، ذوب آهن در خانه با دو گل از سد مس رفسنجان گذشت. رسول خطیبی سرمربی مس در نشست خبری بعد از بازی گفت: «با تیمی بازی داشتیم که خودم از آن خاطرات خوبی دارم و اولین باز همین ذوب آهن به تیم ملی دعوت شدم. کسب سه امتیاز این دیدار را به مجموعه این تیم تبریک عرض میکنم.»
او در خصوص شکل کلی بازی گفت:«در نیمه اول، شرایط به گونهای بود که ما باید به گل برتری میرسیدیم. مالکیت توپ و برتری در ایجاد موقعیتها در نیمه اول، به وضوح متعلق به تیم ما بود. در ایستگاهیها نیز عملکرد قابل قبولی داشتیم. اما متأسفانه، یک اشتباه فردی از سوی بازیکن خودمان منجر به لو رفتن توپ و در نهایت به ثمر رسیدن گل برای تیم حریف شد. همیشه به بازیکنانم گوشزد کردهام که حتی در زمان برتری و در اختیار داشتن توپ، خطرناکترین لحظه برای دریافت ضربه از سوی تیم حریف است، و دقیقا همین اتفاق در نیمه اول رخ داد.»
خطیبی ادامه داد:«در نیمه دوم، با اعمال تغییراتی در ترکیب، قصد داشتیم به گل تساوی دست پیدا کنیم. اما در صحنهای بحثبرانگیز، پنالتی به سود تیم حریف اعلام شد و نتیجه بازی به دو بر صفر تغییر یافت. پس از این اتفاق، با وجود تعویضهایی که انجام دادیم و تلاش کردیم از کنارهها و با بازی مستقیم – به خصوص با توجه به نوع بازی بسته تیم حریف – به گل برسیم و موقعیتسازی کنیم، خط دفاعی ذوبآهن به خوبی عمل کرد. کسب پیروزی را به ذوبآهن تبریک گفتم، بازیکنان ما نیز زحمات زیادی کشیدند و فوتبال خوبی را به نمایش گذاشتند.»
سرمربی مس رفسنجان درباره عملکرد داوری نیز انتقاد داشت و گفت:«اگرچه کارشناسان باید نظر دهند، اما نکتهای که برای بنده جای سؤال دارد این است که در طول سه هفته گذشته، دو بازی تیم ما توسط همین داور، آقای منصوریان، قضاوت شده است. همچنین، در این دیدار، در دو یا سه صحنه کلیدی، سیستم VAR مورد استفاده قرار نگرفت. بنده پس از بازی، فیلم صحنهها را مشاهده کردم؛ یکی از آن صحنهها مربوط به پنالتی روی نوید کومار بود که میتوانست اتفاق بیفتد، و صحنه دیگر در پشت محوطه 18 قدم برای سامان رخ داد که ضربهای به او وارد شد که بازیکن حریف مستحق دریافت کارت قرمز مستقیم و اخراج بود. در این صحنه نیز VAR مورد استفاده قرار نگرفت. بنده نمیدانم دلیل عدم مراجعه به VAR چه بوده است و امیدوارم که کمیته داوران این موضوع را بررسی کند و دلیل آن را شفافسازی نماید.»
او همچنین تاکید کرد:«اگر دو صحنهای که به آنها اشاره کردم، به نفع تیم ما تشخیص داده شود، به نظر بنده این تیم داوری – با وجود احترامی که برای داوران زحمتکش قائلیم و همیشه به آنها علاقه داریم – نباید در هفته آینده قضاوت کند. اینها اشتباهات کوچکی نیستند. امیدوارم که اشتباه از جانب ما بوده باشد و اینگونه نباشد. این قول را میدهم که تیم مس رفسنجان، با وجود اینکه دیرتر از سایر تیمها بسته شد، قطعا روزهای خوبی را در پیش خواهد داشت.»
خطیبی درباره دریافت 5 گل در سه مسابقه پاسخ داد:«ما شکل دفاعی را کار کردیم و در بازیهای قبلی هدفمان این بود که اول گل دریافت نکنیم و این اتفاق هم نیفتاد. در این بازی سیستم را عوض کردیم و نیمه اول بیشتر از ذوب آهن موقعیت داشتیم. دریافت گل اول شاکله تیم ما را به هم ریخت، با تعویضها قصد اجرای یک سیستم دیگر داشتیم اما پنالتی کار را سختتر کرد. آمده بودیم سه امتیاز را بگیریم اما برعکس شد و انشاالله در بازیهای بعدی جبران کنیم.»
او در واکنش به سوال یک خبرنگار مبنی بر اینکه "فریادهای شما در طول بازی بیشتر به سمت داور بود؟" پاسخ داد:«خیر، ما با داور کاری نداشتیم و با بازیکنان خودمان صحبت میکردیم. یکی از عوامل اصلی که فوتبال را به سمت حاشیه میبرد، همین سایت شماست که به همه تهمت میزند و هر چیزی را که دوست دارد، در صفحات خود منتشر میکند. نمیخواستم جواب شما را بدهم. اینکه نفراتی که یکسری آیتمها را میسازند و مسخره میکنند کار درستی نیست و یک روز جوابشان را میدهم.»
خطیبی در خصوص اعتراضش سمت سکوها نیز توضیح داد:«فقط سوال کردم که چرا برای ما VAR استفاده نمیشود؟ میگویند زمانی که آن صحنهها برای ما اتفاق افتاد، سیستم کمک داور ویدئویی قطع بوده اما فکر نکنم قطع شده باشد. دلیلش را به ما که نمیگویند ولی کاش بررسی کنند. ما هم دوست داریم اگر این سیستم آمده، برای همه استفاده شود. انشاالله حواشی فوتبال کمتر شود و بیشتر مباحث فنی را شاهد باشیم.»
او در پایان در واکنش به به اینکه بعد اعلام پنالتی قصد داشته تیم را بیرون بکشد نیز گفت:«قبل از آن صحنه پنالتی یک خطای هند شده بود اما داور قبول نکرد آن صحنه را بازبینی کند.»