به گزارش ایلنا، مسابقات نیمه‌نهایی چهار وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی جهان امشب در شهر زاگرب کرواسی پیگیری شد. در وزن ۸۶ کیلوگرم، کامران قاسم‌پور ملی‌پوش کشورمان ابتدا در دور نخست با نتیجه قاطع ۱۰ بر صفر برابر موخامد عبداله‌یف از قرقیزستان پیروز شد.

او در دومین مبارزه نیز عملکرد درخشانی داشت و باتبیلگون نادامبات از مغولستان را با همان نتیجه ۱۰ بر صفر از پیش رو برداشت تا به جمع هشت نفر برتر برسد. قاسم‌پور در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف ابراهیم کادیف از روسیه رفت و در یک جدال نفس‌گیر با نتیجه نزدیک ۵ بر ۴ به برتری رسید و راهی نیمه‌نهایی شد.

در این مرحله اما نماینده کشورمان مقابل زاهد والنسیا از آمریکا تن به شکست ۷ بر صفر داد و از رسیدن به فینال بازماند. بدین ترتیب او باید در دیدار رده‌بندی برای کسب مدال برنز روی تشک برود.

