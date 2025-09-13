کریمیان: فلسفه دقیقی در شمس آذر هم همین بود که دیدید

به گزارش ایلنا، مهرداد کریمیان، مربی تیم فوتبال پیکان، پس از تساوی یک بر یک مقابل شمس آذر در نشست خبری حاضر شد و درباره جریان مسابقه، عملکرد تیم و شرایط بازی توضیحاتی ارائه کرد.

کریمیان گفت: «اولین چیزی که می‌خواهم بگویم این است که تیم ما نشان داد از کیفیت بالایی برخوردار است. در طول ۹۰ دقیقه، برنامه‌های از پیش تعیین شده خود را به شکل منظم اجرا کردیم. با توجه به شناختی که از شمس آذر داشتیم و شرایط آب و هوایی ورزشگاه قزوین، نیمه نخست بازی کاملاً هجومی دنبال شد و فرصت‌های زیادی برای گلزنی ایجاد شد. تنها ایرادی که به بازیکنان وارد شد، سیر شدن پس از گل اول بود که باعث شد انتظار برای نیمه دوم ایجاد شود.»

او ادامه داد: «در ده دقیقه ابتدایی با توجه به شرایط آب و هوایی گنگ بودیم اما بعد از آن به مسابقه برگشتیم. هیچ موقع کادرفنی ما درباره مسائل داوری صحبت نمی‌کند و خسته نباشید میگویم به تیم داوری اما حس می‌کنم چند صحنه مختلف قبل از گل میشد خطا گرفت اما باز بی‌دقت بودیم و گل را خوردیم اما بعد از آن بر بازی سوار بودیم.من چون خودم در قزوین بودم شرایط وزش باد در ورزشگاه قزوین بازی را برای هر دو تیم دشوار می‌کند، اما تیم ما توانست با رعایت برنامه‌های تاکتیکی و اجرای تعویض‌های به موقع، جریان بازی را کنترل کرده و موقعیت‌های گلزنی مناسبی ایجاد کند. عملکرد بازیکنان در این شرایط قابل قبول بود و توانستند با تمرکز و انسجام کامل بازی را دنبال کنند.»»

کریمیان درباره حضور VAR گفت: «حس می‌کنم VAR در ورزشگاه حضور نداشت یا عملکرد آن قطع بود. در چند صحنه امکان بازبینی و تصمیم‌گیری بهتر وجود داشت اما انجام نشد.»

او اضافه کرد: «امیدوارم تیم شمس آذر در ادامه مسابقات موفق عمل کند، سال فوتبالی خوبی داشته باشد و بتواند امتیازات لازم را کسب کند.»

مربی پیکان درباره وضعیت بازیکنان تیم بیان کرد: «سعید دقیقی چون بعد از بازی اجازه حضور در رختکن را نداشتند و آن اشتباه و گل به خودی که داشتیم را به بازیکنان گوش‌زد کردند اما همانطور که ایشان گفتند این مسابقه برای ما تمام شدست و با توجه به اینکه یک روز بیشتر استراحت می‌کنیم با آنالیز دقیق و ریکاوری برای بازی با استقلال آماده می‌شویم.»

کریمیان در پاسخ به خبرنگاری درباره بهانه‌گیری تیم گفت: «بهانه‌گیری در بازی زمانی مطرح می‌شود که تیم موقعیت خلق نکند یا موقعیت زیاد به حریف بدهد. شرایط داوری جزئی از فوتبال است و بیشتر اعصاب خوردی دقیقی مربوط به بازیکنان خودمان بود. همانطور که ما شناخت کاملی از شمس آذر داشتیم، آنها نیز با افکار دقیقی آشنا بودند، اما درست می‌فرمایید که بازی گره خورده بود.»

او درباره سبک بازی پیکان تصریح کرد: «سبک بازی و فلسفه تیم همیشه پرس از بالا و تمرینات سخت بوده است. تیم پیکان در سال‌های گذشته تیم خوبی بوده و این تفکرات روی تیم قالب شده است. در ادامه مسابقات نیز همین سبک ادامه خواهد داشت. هدف ما این است که بازیکنان از فوتبال لذت ببرند، طرفداران لذت ببرند و بازی با زمان تلف کردن یا شکل تدافعی بسته دنبال نشود.»

کریمیان درباره رفتار خارج از زمین سعید دقیقی گفت: «این روحیات پیش از این هم در شمس آذر دیده شده است. هر مربی فلسفه خود را دارد. دقیقی هیچگاه دوست ندارد ببازد و انرژی زیادی می‌گذارد. امیدوارم در آینده آرامش بیشتری داشته باشد.»

