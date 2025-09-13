قاسم حدادی فر:
ذوبآهن بازیکن ملیپوش نمیخرد خودش ملیپوش میسازد!
سرمربی ذوبآهن پس از برد ارزشمند برابر مس رفسنجان، ضمن تمجید از جنگندگی شاگردانش، تأکید کرد که این پیروزی تنها آغاز راه است.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان در هفته سوم لیگ برتر موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر برابر مس رفسنجان به پیروزی برسد. قاسم حدادیفر، سرمربی سبزپوشان، پس از پایان مسابقه در نشست خبری حاضر شد و درباره این بازی و شرایط تیمش توضیح داد.
او در ابتدا گفت:«میدانستیم که بازی سختی داریم چون مس رفسنجان تیم باکیفیت و فیزیکی است. خدا را شکر با تلاش و همت بچهها توانستیم نمایش خوبی ارائه کنیم و سه امتیاز را بگیریم. به بازیکنانم تبریک میگویم، واقعاً جنگیدند و از خودگذشتگی نشان دادند. امیدوارم این روحیه ادامه داشته باشد.»
حدادیفر درباره فشار هفتههای ابتدایی لیگ و اهمیت این برد گفت:«شرایط برای ما آسان نبود. در دو بازی قبلی فکر میکنم حقمان بیش از یک امتیاز بود. تغییرات زیادی در ترکیب داشتیم و چند بازیکن جوان اضافه شدند. این تغییرات زمان میبرد، اما ما به بچهها ایمان داریم و خوشبختانه امروز نشان دادند میتوانند خودشان را ثابت کنند. این پیروزی باعث میشود در ادامه راه با آرامش و اعتماد به نفس بیشتری بازی کنیم.»
او درباره اظهارات رسول خطیبی و بحثهای داوری نیز چنین توضیح داد:«آقای خطیبی بزرگ ماست؛ بازیکن بزرگی بوده و مربی کارنامهداری است. من هیچوقت درباره داوری صحبت نمیکنم. نظرشان محترم است، اما تمرکز من فقط روی تیم خودم است.»
سرمربی ذوبآهن با تأکید بر اینکه نباید دچار غرور شوند، ادامه داد:«در رختکن هم به بازیکنان گفتم تازه هفته سوم است و هنوز چیزی به دست نیاوردهایم. امشب خوشحالیم اما جشنی در کار نیست. باید فردا دوباره تمرکز کنیم چون نقاط ضعف زیادی داریم. مسیر ما طولانی است.»
حدادیفر در خصوص سبک بازی تیمش مقابل مس رفسنجان اظهار داشت:«هر مسابقه استراتژی خودش را دارد. میدانستیم با تیمی قدرتمند روبهرو هستیم، به همین دلیل بیشتر از ارسالهای کناری استفاده کردیم. گل زودهنگام خیلی به ما کمک کرد و باعث شد بتوانیم بازی را در میانه میدان مدیریت کنیم و در نهایت با گل دوم خیالمان راحتتر شد.»
او درباره عملکرد دروازهبان تیمش هم گفت:«نوشی صوفیانی امروز محک جدی نخورد اما توانست کلینشیت کند. در کنار او داوود، پارسا و اشکان راشدی را هم داریم که همگی دروازهبانان آمادهای هستند. برای هر بازی بر اساس شرایط تصمیم میگیریم چه کسی درون دروازه قرار بگیرد.»
حدادیفر سپس به نقش بازیکنان جوان تیم اشاره کرد:«آرش یکی از بازیکنان ۱۷-۱۸ ساله ماست که استعداد فوقالعادهای دارد. امروز وظایف تاکتیکیاش را خیلی خوب انجام داد. چهار پنج بازیکن دیگر هم مثل او داریم که باید فرصت پیدا کنند. این بچهها آینده ذوبآهن هستند و امیدوارم بتوانند مسیر درستی را طی کنند.»
او در بخش پایانی صحبتهایش بار دیگر به فلسفه باشگاه ذوبآهن اشاره کرد و گفت:«ما تیمی نیستیم که بتوانیم بازیکن خارجی گرانقیمت یا ملیپوش آماده بخریم. باشگاه ذوبآهن همیشه ملیپوش ساخته، نه خریده. الان هم امید ما به این جوانها و آکادمی باشگاه است. باید روی آنها سرمایهگذاری کنیم تا هم به تیم کمک کنند و هم در آینده برای باشگاه درآمدزایی داشته باشند. این راهی است که باید برویم.»