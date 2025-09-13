جدول لیگ برتر فوتبال پس از پایان هفته سوم
با پایان رقابتهای هفته سوم لیگ برتر فوتبال، تیمها جایگاه خود را در جدول پیدا کردند و چهره صدرنشین مشخص شد.
به گزارش ایلنا، پس از پایان هفته سوم لیگ بیست و پنجم در صدر جدول، خیبر خرمآباد با کسب دو پیروزی و یک تساوی و مجموع هفت امتیاز جایگاه نخست را در اختیار دارد. پشت سر این تیم، چهار تیم چادرملو اردکان، پرسپولیس، پیکان و ملوان هر کدام با پنج امتیاز فاصلهای اندک با صدرنشین دارند و رقابتی نزدیک را در بالای جدول رقم زدهاند.
در میانه جدول، تیمهای تراکتور، ذوبآهن، استقلال و گلگهر سیرجان با چهار امتیاز در کنار یکدیگر ایستادهاند تا همچنان شانس خود را برای نزدیک شدن به جمع مدعیان حفظ کنند.
اما در انتهای جدول شرایط متفاوت است. استقلال خوزستان، فجر سپاسی و سپاهان تنها دو امتیاز به دست آوردهاند و در پایینتر از آنها، فولاد خوزستان و مس رفسنجان با یک امتیاز قرار دارند. قعر جدول نیز در اختیار شمسآذر قزوین و آلومینیوم اراک است که پس از سه مسابقه هنوز موفق به کسب امتیاز نشدهاند.