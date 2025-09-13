خبرگزاری کار ایران
برد خانگی ذوب آهن با شکست مس رفسنجان

برد خانگی ذوب آهن با شکست مس رفسنجان
ذوب آهن در خانه موفق شد مس رفسنجان را شکست دهد.

به گزارش ایلنا، شاگردان قاسم حدادی‌فر که در دو بازی گذشته خود یک شکست و یک مساوی را به دست آورده بودند، در دومین بازی خانگی خود دو بر صفر مس رفسنجان را شکست دادند و نخستین پیروزی فصل‌شان را کسب کردند تا چهار امتیازی شوند و شکست خانگی بازی اول خود را به فراموشی بسپارند.

گل‌ها: امید لطیفی (35) و حسن شوشتری (67 - پنالتی)

اخطار: پویا مختاری از ذوب‌آهن و میلاد فخرالدینی، امیرحسین جولانی و پوریا آریاکیا از مس رفسنجان

