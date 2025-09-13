برد خانگی ذوب آهن با شکست مس رفسنجان

به گزارش ایلنا، شاگردان قاسم حدادی‌فر که در دو بازی گذشته خود یک شکست و یک مساوی را به دست آورده بودند، در دومین بازی خانگی خود دو بر صفر مس رفسنجان را شکست دادند و نخستین پیروزی فصل‌شان را کسب کردند تا چهار امتیازی شوند و شکست خانگی بازی اول خود را به فراموشی بسپارند.

گل‌ها: امید لطیفی (35) و حسن شوشتری (67 - پنالتی)

اخطار: پویا مختاری از ذوب‌آهن و میلاد فخرالدینی، امیرحسین جولانی و پوریا آریاکیا از مس رفسنجان

انتهای پیام/