تساوی پیکان و شمس‌آذر در بازگشت سعید دقیقی به قزوین

کد خبر : 1685423
دیدار شمس‌آذر قزوین و پیکان تهران در هفته سوم لیگ برتر با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، دیدار دو تیم شمس‌آذر قزوین و پیکان تهران در هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. این مسابقه که در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار شد، صحنه بازگشت سعید دقیقی به شهر سابق خود بود؛ جایی که فصل گذشته روی نیمکت شمس‌آذر می‌نشست و حالا به‌عنوان سرمربی پیکان برابر تیم پیشین خود قرار گرفت.

نیمه نخست با گل زیبای افشین صادقی برای پیکان آغاز شد تا خودروسازان نیمه اول را با برتری به رختکن بروند. در نیمه دوم اما شاگردان وحید رضایی که به‌دنبال جبران نتیجه بودند، روی ضربه هومن ربیع‌زاده موفق به زدن گل تساوی شدند و امید خود برای کسب نخستین پیروزی فصل را زنده نگه داشتند.

این سومین تساوی متوالی شمس‌آذر در لیگ امسال بود؛ تیمی که در هر سه هفته گذشته هم گل زده و هم گل خورده تا با آماری ویژه اما بدون برد، لیگ را آغاز کند.

شاگردان رضایی همچنان در حسرت اولین برد هستند و دقیقی نیز با تیم جدیدش کار دشواری در ادامه فصل خواهد داشت. تقابل دو تیم در نهایت با تقسیم امتیازات و رضایت نسبی هر دو سرمربی پایان یافت.

