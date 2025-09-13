خبرگزاری کار ایران
هایدنهایم 0-2 دورتموند: زنبورها در خارج از خانه 3 امتیاز را شکار کردند

هایدنهایم 0-2 دورتموند: زنبورها در خارج از خانه 3 امتیاز را شکار کردند
تیم فوتبال دورتموند در دیداری خارج از خانه به پیروزی رسید.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال دورتموند در ادامه بازی‌های هفته سوم بوندس‌لیگای آلمان از ساعت 17 امروز (شنبه) در خانه هایدنهایم به میدان رفت و با پیروزی 2 بر صفر به 3 امتیاز ارزشمند رسید.

برای زنبورها در این بازی سرهو گیراسی (33) و ماکسیمیلیان بایر (6+45) گلزنی کردند.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

فرایبورگ 3 - اشتوتگارت یک

ماینتس صفر - لایپزیگ یک

یونیون برلین 2 - هوفنهایم 4

ولفسبورگ 3 - کلن 3

شب گذشته نیز بایرلورکوزن در نخستین بازی این هفته و با مربی جدید خود، کاسپر یولمن که جانشین اریک تن‌هاخ ناکام شده 3 بر یک مقابل اینتراخت به پیروزی رسید.

در آخرین بازی امشب بایرن مونیخ از ساعت 20 میزبان هامبورگ خواهد بود.

