هایدنهایم 0-2 دورتموند: زنبورها در خارج از خانه 3 امتیاز را شکار کردند

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال دورتموند در ادامه بازی‌های هفته سوم بوندس‌لیگای آلمان از ساعت 17 امروز (شنبه) در خانه هایدنهایم به میدان رفت و با پیروزی 2 بر صفر به 3 امتیاز ارزشمند رسید.

برای زنبورها در این بازی سرهو گیراسی (33) و ماکسیمیلیان بایر (6+45) گلزنی کردند.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

فرایبورگ 3 - اشتوتگارت یک

ماینتس صفر - لایپزیگ یک

یونیون برلین 2 - هوفنهایم 4

ولفسبورگ 3 - کلن 3

شب گذشته نیز بایرلورکوزن در نخستین بازی این هفته و با مربی جدید خود، کاسپر یولمن که جانشین اریک تن‌هاخ ناکام شده 3 بر یک مقابل اینتراخت به پیروزی رسید.

در آخرین بازی امشب بایرن مونیخ از ساعت 20 میزبان هامبورگ خواهد بود.

انتهای پیام/