اولین پاس گل بیفوما با پیراهن پرسپولیس

به گزارش ایلنا، پرسپولیس در جدال حساس برابر فولاد با یک ضدحمله برق‌آسا در دقیقه ۴۳ به گل رسید. توپ پس از حرکت سریع امید عالیشاه به تیوی بیفوما رسید و این بازیکن با یک و دوی دقیق با علی علیپور مدافع مستقیمش را جا گذاشت. در ادامه، او به‌جای شوت‌زنی، با تصمیمی هوشمندانه پاس کوتاهی را به پشت محوطه فرستاد تا مهاجم سرخ‌ها با ضربه‌ای دیدنی دروازه حامد لک را باز کند.

این گل زیبا نه‌تنها پرسپولیس را پیش انداخت بلکه اولین پاس گل رسمی بیفوما با پیراهن سرخ‌ها را نیز رقم زد. بازیکنی که پس از یک بازی محرومیت و حضور تعویضی مقابل سپاهان، این‌بار فرصت فیکس شدن را به دست آورد و نشان داد می‌تواند نقش مؤثری در ساختار هجومی تیم ایفا کند.

بیفوما در طول نیمه نخست بارها با سرعت، قدرت انتقال توپ و تصمیم‌های به‌موقع خود جریان بازی را تغییر داد و پاس گل او به علیپور، مهر تأییدی بر کیفیت این خرید تازه‌وارد بود. شادی گل مشترک دو مهاجم سرخ‌ها نیز نشان داد که همکاری آنها می‌تواند به یکی از برگ‌های برنده پرسپولیس در ادامه فصل تبدیل شود.

