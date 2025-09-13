تقسیم امتیاز چادرملو و ملوان در بازی جنجالی

به گزارش ایلنا، تیم‌های چادرملو اردکان و ملوان بندر انزلی در چارچوب هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 17:30 امروز (شنبه) در ورزشگاه تختی تهران به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان نتیجه‌ای جز تساوی بدون گل نداشت.

وحید زمانی قضاوت این دیدار را برعهده داشت که رضا میرزایی، سیروس صادقیان و ویکتور ماتئوس از چادرملو و همچنین سامان تورانیان از ملوان را با کارت زرد جریمه کرد.

همچنین محمد پاپی در دقیقه 2+45 نیمه اول با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد تا شاگردان مازیار زارع یک نیمه را با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه دهند.

دو تیم چهار امتیازی جدول این فرصت را داشتند تا با کسب پیروزی به صدر نزدیک شوند و در کنار خیبر هفت امتیازی قرار بگیرند، اما چادرملو و ملوان قدر این فرصت را ندانستند و با تقسیم امتیازات پنج امتیازی شدند و موقتاً در رتبه‌های سوم و چهارم جدول قرار گرفتند.

انتهای پیام/