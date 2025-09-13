بنر هواداران پرسپولیس برای وحید امیری
وحید امیری، ستاره سابق پرسپولیس، پیش از دیدار تیم سابقش مقابل فولاد با سرمربی این تیم برخوردی گرم داشت، با این حال اختلافات گذشته هنوز سایه خود را حفظ کرده است.
به گزارش ایلنا، پیش از آغاز دیدار پرسپولیس و فولاد، صحنهای جالب و پرحاشیه در کنار زمین رقم خورد. وحید امیری، بازیکن سابق پرسپولیس، با وحید هاشمیانی، سرمربی کنونی پرسپولیس، برخورد گرمی داشت، اما به نظر میرسید خاطرات گذشته و تصمیمات مدیریتی که امیری را از پرسپولیس جدا کرد و به فولاد فرستاد، همچنان وجود دارد.
امیری که در پرسپولیس خواسته نشده بود و به اجبار راهی فولاد شد، در این برخورد لحظاتی کوتاه با هاشمیانی خوش و بش کرد، اما نگاهها و واکنشها نشان میداد که هنوز حس و حال قدیم کاملاً فراموش نشده است.
هواداران پرسپولیس نیز واکنش جالبی به این ملاقات داشتند و با نصب بنرهایی برای امیری، هم به حمایت از او پرداخته و هم به یادآوری دوران حضورش در جمع سرخپوشان پرداختند.