بنر هواداران پرسپولیس برای وحید امیری

به گزارش ایلنا، پیش از آغاز دیدار پرسپولیس و فولاد، صحنه‌ای جالب و پرحاشیه در کنار زمین رقم خورد. وحید امیری، بازیکن سابق پرسپولیس، با وحید هاشمیانی، سرمربی کنونی پرسپولیس، برخورد گرمی داشت، اما به نظر می‌رسید خاطرات گذشته و تصمیمات مدیریتی که امیری را از پرسپولیس جدا کرد و به فولاد فرستاد، همچنان وجود دارد.

امیری که در پرسپولیس خواسته نشده بود و به اجبار راهی فولاد شد، در این برخورد لحظاتی کوتاه با هاشمیانی خوش و بش کرد، اما نگاه‌ها و واکنش‌ها نشان می‌داد که هنوز حس و حال قدیم کاملاً فراموش نشده است.

هواداران پرسپولیس نیز واکنش جالبی به این ملاقات داشتند و با نصب بنرهایی برای امیری، هم به حمایت از او پرداخته و هم به یادآوری دوران حضورش در جمع سرخ‌پوشان پرداختند.

