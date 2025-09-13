خبرگزاری کار ایران
برتری یک نیمه‌ای پیکان مقابل شمس‌آذر

برتری یک نیمه‌ای پیکان مقابل شمس‌آذر
پیکان با تک‌گل افشین صادقی نیمه اول دیدار برابر شمس‌آذر را با برتری پشت سر گذاشت.

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های شمس‌آذر قزوین و پیکان تهران از هفته جاری رقابت‌های لیگ برتر در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار شد که در پایان نیمه نخست، شاگردان سعید دقیقی  با حساب یک بر صفر از حریف خود پیش افتادند.

در این نیمه، پیکان بازی را با تمرکز آغاز کرد و در دقیقه ۲۲ روی حرکت تیمی و پاس کسری طاهری، افشین صادقی با ضربه‌ای دقیق موفق شد دروازه شمس‌آذر را باز کند و تیمش را پیش بیندازد.

پس از گل، بازیکنان شمس‌آذر جلو کشیدند و حملات متعددی را روی دروازه پیکان طراحی کردند. جدی‌ترین موقعیت این تیم در نیمه نخست توسط ممی‌زاده ایجاد شد اما ضربه او به نتیجه نرسید و دروازه میهمان بسته ماند.

در ادامه بازی بیشتر در میانه میدان دنبال شد و تلاش شمس‌آذر برای جبران نتیجه ثمری نداشت تا نیمه نخست با برتری یک بر صفر پیکان به پایان برسد.

