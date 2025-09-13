خبرگزاری کار ایران
ترکیب فولاد مقابل پرسپولیس اعلام شد
کد خبر : 1685397
ترکیب اصلی فولاد خوزستان برای دیدار حساس برابر پرسپولیس در هفته سوم لیگ برتر اعلام شد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال فولاد خوزستان در چارچوب رقابت‌های هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران امروز (شنبه) به مصاف پرسپولیس می‌رود.

براساس اعلام کادرفنی، ترکیب یازده نفر اصلی فولاد در این دیدار به شرح زیر است:

حامد لک، محمد قریشی، علی نعمتی، ابوالفضل رزاق‌پور، سینا مریدی، پوریا سرآبادانی، سعید صادقی، ساسان انصاری، وحید امیری، احسان محروقی و محمدرضا سلیمانی.

نکته قابل توجه در ترکیب امروز فولاد، حضور وحید امیری بازیکن سابق پرسپولیس از ابتدا در جمع بازیکنان اصلی این تیم است.

