ترکیب فولاد مقابل پرسپولیس اعلام شد

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال فولاد خوزستان در چارچوب رقابت‌های هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران امروز (شنبه) به مصاف پرسپولیس می‌رود.

براساس اعلام کادرفنی، ترکیب یازده نفر اصلی فولاد در این دیدار به شرح زیر است:

حامد لک، محمد قریشی، علی نعمتی، ابوالفضل رزاق‌پور، سینا مریدی، پوریا سرآبادانی، سعید صادقی، ساسان انصاری، وحید امیری، احسان محروقی و محمدرضا سلیمانی.

نکته قابل توجه در ترکیب امروز فولاد، حضور وحید امیری بازیکن سابق پرسپولیس از ابتدا در جمع بازیکنان اصلی این تیم است.

انتهای پیام/