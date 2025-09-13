خبرگزاری کار ایران
ترکیب پرسپولیس برای دیدار با فولاد اعلام شد

کد خبر : 1685394
وحید هاشمیان ترکیب اصلی پرسپولیس را برای مصاف حساس مقابل فولاد خوزستان در هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران مشخص کرد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۹ امروز (شنبه) در چارچوب هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران به مصاف فولاد خوزستان خواهد رفت. وحید هاشمیان، سرمربی سرخپوشان، ترکیب اصلی تیمش را برای این دیدار اعلام کرد.

ترکیب پرسپولیس به شرح زیر است:

پیام نیازمند، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، حسین کنعانی‌زادگان، فرشاد احمدزاده، مارکو باکیچ، میلاد سرلک، تیوی بیفوما، رضا شکاری، امید عالیشاه و علی علیپور.

سرخپوشان امیدوارند با کسب سه امتیاز این مسابقه، روند خود در لیگ را بهبود بخشیده و جایگاهشان را در جدول رده‌بندی مستحکم‌تر کنند. در سوی مقابل، فولاد نیز با حمایت هوادارانش به دنبال متوقف کردن شاگردان هاشمیان خواهند بود تا شبی هیجان‌انگیز در لیگ برتر رقم بخورد.

