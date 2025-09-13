به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم‌های شمس‌آذر قزوین و پیکان تهران امروز به مصاف یکدیگر می‌روند. این مسابقه برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که هر دو تیم به دنبال تثبیت جایگاه خود در جدول و کسب امتیازات حساس ابتدای فصل هستند.

ترکیب شمس‌آذر قزوین با هدایت وحید رضایی به شرح زیر است:

جعفرپور، محمد محمدی (کاپیتان)، سید موهبی، مجید نژادمهدی، حامد ربیع‌زاده، جواد آزاده، حسین بهی‌رایی، داوود شجاعیان، محمد مامی‌زاده، محمد سورگی و سبحان فداکار.

انتهای پیام/