مدیران خودرو
آرسنال 3-0 ناتینگهام فارست: آرتتا برای پوستکوگلو خاطره ساخت!

آرسنال 3-0 ناتینگهام فارست: آرتتا برای پوستکوگلو خاطره ساخت!
تیم فوتبال آرسنال بازی خانگی مقابل ناتینگهام فارست را با پیروزی به پایان رساند.

به گزارش ایلنا، بعد از وقفه دو هفته‌ای فوتبال باشگاهی اروپا برای برگزاری بازی‌های ملی، تیم فوتبال آرسنال در نخستین بازی هفته چهارم لیگ برتر انگلیس از ساعت 15 در ورزشگاه خانگی خود، امارات میزبان ناتینگهام فارست بود و به پیروزی قاطع 3 بر صفر رسید.

برای توپچی‌های لندن دراین بازی مارتین زوبیمندی (32 و 79) بریس کرد و دیگر گل این تیم نیز توسط ویکتور گیوکرش (46) زده شد.

آنگه پوستکوگلو سرمربی فصل گذشته تاتنهام که به تازگی هدایت ناتینگهامی‌ها را بر عهده گرفته؛ کارش در این تیم را با شکست آغاز کرد.

در ادامه بازی‌های روز نخست هفته چهارم، امروز و امشب هفت دیدار دیگر برگزار می‌شود که در مهمترین مسابقه، چلسی در خانه برنتفورد به میدان می‌رود.

