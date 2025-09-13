به گزارش ایلنا، سعید دقیقی سرمربی تیم فوتبال پیکان، ترکیب یازده نفره شاگردانش برای دیدار حساس برابر شمس‌آذر قزوین را اعلام کرد.

بر این اساس، پیکان در این مسابقه با نفرات زیر وارد میدان خواهد شد:

احمد گوهری، میلاد باقری، شاهین توکلی، میثم تیموری، نیما انتظاری، سجاد جعفری، فرید امیری، افشین صادقی، فراز امامعلی، محسن آذرباد و کسری طاهری.

این مسابقه در چارچوب هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران برگزار می‌شود.

