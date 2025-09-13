خبرگزاری کار ایران
ترکیب پیکان مقابل شمس‌آذر مشخص شد

کد خبر : 1685376
سرمربی پیکان، یازده بازیکن اصلی تیمش برای مصاف با شمس‌آذر قزوین را معرفی کرد.

به گزارش ایلنا، سعید دقیقی سرمربی تیم فوتبال پیکان، ترکیب یازده نفره شاگردانش برای دیدار حساس برابر شمس‌آذر قزوین را اعلام کرد.

بر این اساس، پیکان در این مسابقه با نفرات زیر وارد میدان خواهد شد:

احمد گوهری، میلاد باقری، شاهین توکلی، میثم تیموری، نیما انتظاری، سجاد جعفری، فرید امیری، افشین صادقی، فراز امامعلی، محسن آذرباد و کسری طاهری.

ترکیب پیکان مقابل شمس‌آذر مشخص شد

این مسابقه در چارچوب هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران برگزار می‌شود.

