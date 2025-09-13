خبرگزاری کار ایران
ترکیب دو تیم چادرملو و ملوان اعلام شد

ترکیب دو تیم چادرملو و ملوان اعلام شد
کد خبر : 1685373
کد خبر : 1685373
ترکیب دو تیم چادرملو و ملوان مشخص شد.

به گزارش ایلنا، درچارچوب مسابقات هفته سوم از رقابت های لیگ برتر از ساعت 18:00 امشب تیم های چادرملو و ملوان با هم مصاف می دهند.

ترکیب دو تیم برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

ترکیب چادرملو ادرکان برابر ملوان

ادسون ماردن، سیروس صدقیان، سگوندو رودریگز، ویکتور متئوس، سعید محمدی‌فر، رضا جبیره، علی خدادادی، رضا محمودآبادی، رضا میرزایی، علی طاهران و رضا دهقان

ترکیب دو تیم چادرملو و ملوان اعلام شد

ترکیب ملوان برابر چادرملو اردکان

فرزاد طیبی پور،سعید کریمی، امیررضا افسرده، جعفر سلمانی، سامان تورانیان، حسین صادقی، قائم اسلامی‌خواه، ابوذر صفرزاده، محمد پاپی، محمد علی‌نژاد و سیدعلی یحیی زاده

ترکیب دو تیم چادرملو و ملوان اعلام شد

