ترکیب دو تیم چادرملو و ملوان اعلام شد

به گزارش ایلنا، درچارچوب مسابقات هفته سوم از رقابت های لیگ برتر از ساعت 18:00 امشب تیم های چادرملو و ملوان با هم مصاف می دهند.

ترکیب دو تیم برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

ترکیب چادرملو ادرکان برابر ملوان

ادسون ماردن، سیروس صدقیان، سگوندو رودریگز، ویکتور متئوس، سعید محمدی‌فر، رضا جبیره، علی خدادادی، رضا محمودآبادی، رضا میرزایی، علی طاهران و رضا دهقان

ترکیب ملوان برابر چادرملو اردکان

فرزاد طیبی پور،سعید کریمی، امیررضا افسرده، جعفر سلمانی، سامان تورانیان، حسین صادقی، قائم اسلامی‌خواه، ابوذر صفرزاده، محمد پاپی، محمد علی‌نژاد و سیدعلی یحیی زاده

