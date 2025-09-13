به گزارش ایلنا، هانسی فلیک در نشست خبری قبل از بازی بارسلونا برابر والنسیا در ورزشگاه یوهان کرایف حاضر شد و در اظهاراتی صریح به غیبت چند بازیکن کلیدی و شرایط تیم پرداخت.

بازی با والنسیا

فلیک گفت: «فکر می‌کنم سرمربی والنسیا فصل گذشته کار فوق‌العاده‌ای انجام داد. او تیمش را تثبیت کرد و با توجه به حریفان تطبیق می‌دهد. بازیکنان جدیدی گرفته‌اند و بازی بزرگی خواهد شد.»

لامین یامال

«متاسفانه او مقابل والنسیا غایب خواهد بود. او در حالی به اردوی تیم ملی رفت که مصدوم بود و حتی با مسکن بازی کرد. مشکلات داشت اما ۷۹ و ۷۳ دقیقه برای اسپانیا به میدان رفت، بدون اینکه بین دو بازی تمرین کند. این مراقبت از بازیکن نیست. تیم ملی اسپانیا بهترین بازیکنان دنیا را دارد اما باید از آن‌ها مراقبت کرد، به‌خصوص بازیکنان جوان. این موضوع مرا نگران می‌کند.»

ورزشگاه یوهان کرایف

«بازی در این ورزشگاه ما را تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهد. با رئیس باشگاه صحبت کردم و شرایط برایم توضیح داده شد. به بازیکنانم اعتماد دارم و هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست. در سه بازی خارج از خانه قبلی عملکردی که می‌خواستم ندیدم اما کیفیت بازیکنان را دوست دارم. مهم‌ترین چیز تیم است، نه یک بازیکن خاص مثل پدری، رافینیا یا لامین. باید برای سه امتیاز بجنگیم و هواداران شگفت‌انگیزی داریم.»

ارتباط با سرمربی اسپانیا

«یامال ۷۳ و ۷۹ دقیقه بازی کرد. من با سرمربی فقط پیام ردوبدل کرده‌ام؛ اسپانیایی من خوب نیست و انگلیسی او هم خوب نیست. می‌توانستیم ارتباط بهتری داشته باشیم. من خودم مربی بوده‌ام و می‌دانم کار سختی است، اما باید ارتباط بهتری برقرار شود.»

دی یونگ و برنال

«دی یونگ فردا در دسترس خواهد بود. برنال روی نیمکت خواهد نشست و قدم بعدی این است که آماده حضور در زمین باشد. فردا برای او روز بزرگی خواهد بود و باید مراقبش باشیم.»

تیاگو آلکانتارا

«خوشحالم که برگشت. متقاعد کردنش آسان نبود اما حالا اینجاست. او تجربه زیادی به ارمغان می‌آورد و بازیکنان جوان به حرف‌هایش گوش می‌دهند. بخشی از کادر فنی خواهد بود و قطعه‌ای مهم برای رسیدن به موفقیت.»

گاوی

«می‌تواند قلب تیم باشد؛ همیشه همه‌چیزش را برای زمین و باشگاه می‌دهد. بعد از مصدومیت جدی‌اش نگران بودم. نباید به او فشار آورد. باید خودش را قانع کند که آماده است. نیاز داریم با زانویش احساس راحتی داشته باشد.»

رافینیا و آرائوخو

«هر دو در شرایط خوب و آماده بازی هستند.»

مصدومیت یامال

«او آزمایش داده و مقابل والنسیا نخواهد بود و حضورش برابر نیوکاسل هم در هاله‌ای از ابهام است.»

زمین کوچک و شرایط مسابقه

«با بازیکنان و کاپیتان صحبت کردم؛ گفتند بازی در یوهان کرایف مشکلی ندارد. وقتی در نوکمپ با ۱۰۵ هزار تماشاگر بازی کنیم، شرایط فرق می‌کند. اما این بهانه نیست. والنسیا هم اینجا بازی می‌کند.»

جلسه مربیان و مدیریت زمان بازی‌ها

«من نمی‌توانم زمان بازی‌ها را تغییر دهم. این کار لالیگاست. کار ساده‌ای نیست اما باید اصلاح شود. این وظیفه من نیست.»

مدیریت رختکن و خودخواهی بازیکنان

«گاهی مسائل در زمین یا رختکن پیش می‌آید؛ وظیفه من است که آن‌ها را حل کنم. همه باید روی منافع تیم تمرکز کنند. تفاوت بین خوب و عالی این است که همه در جای درست باشند، درست پرس کنند و ۱۰۰ درصد توان‌شان را بگذارند. هواداران شایسته تلاش کامل بازیکنان هستند و آن‌ها دلیل موفقیت‌های گذشته ما بودند. فردا برای گرفتن سه امتیاز می‌جنگیم. این فصل سخت‌تر خواهد بود اما به مسیرمان ادامه می‌دهیم.»

