سپاهان بعد از بازی جنجالی راهی اردن شد

به گزارش ایلنا، کاروان تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان دقایقی پیش برای دیدار مقابل الحسین اردن در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا عازم اردن شد. سپاهانی‌ها پس از پایان دیدار مقابل گل‌گهر سیرجان راهی کرمان شدند و صبح امروز از طریق فرودگاه این شهر به امان پایتخت اردن سفر کردند.

تیم سپاهان قرار است فردا یک‌شنبه یک جلسه تمرینی در شهر امان برگزار کند و روز دوشنبه نیز در استادیوم محل برگزاری مسابقه تمرین نهایی خود را انجام دهد تا برای دیدار حساس آماده شود.

دیدار تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان و الحسین اردن از ساعت ۲۱:۴۵ روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور در ورزشگاه بین‌المللی امان برگزار خواهد شد. این مسابقه نخستین تجربه آسیایی سپاهان در فصل جاری است و اهمیت بالایی برای تیم محرم نویدکیا دارد و کسب امتیاز در این دیدار می‌تواند روند موفقیت تیم در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا را راحت‌تر کند.

سپاهان در این سفر مهدی لیموچی، محمد کریمی، میلاد زکی‌پور را به دلیل مصدومیت و حسین حسینی را به دلیل صادر نشدن ویزا همراه ندارد.

انتهای پیام/