اعتماد ویژه پرسپولیس به نیازمند در آستانه نبرد با فولاد

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس در فاصله چند ساعت مانده به دیدار حساس هفته سوم لیگ برتر مقابل فولاد خوزستان، پوستر رسمی مسابقه را با محوریت پیام نیازمند رونمایی کرد. گلری که پس از تجربه پرچالش در تورنمنت کافا، حالا با تمرکز کامل به دنبال دومین کلین‌شیت خود با پیراهن پرسپولیس است.

در این پوستر، نیازمند با پیراهن مشکی و پس‌زمینه‌ای الهام‌گرفته از نقش‌برجسته‌های ایرانی به تصویر کشیده شده و این طراحی، نشانه‌ای از جایگاه محوری او در ساختار دفاعی تیم وحید هاشمیان است. انتخاب دروازه‌بان شماره یک به‌عنوان سوژه اصلی پوستر، پیامی روشن از اعتماد کادرفنی به ستون آخر تیم سرخ‌پوش دارد.

پرسپولیس در دو هفته ابتدایی لیگ چهار امتیاز به دست آورده و حالا برای تثبیت شرایط خود به دنبال پیروزی برابر فولادی است که با هدایت یحیی گل‌محمدی انگیزه‌های بالایی دارد. دیدار دو تیم امشب از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهر قدس برگزار می‌شود و قرمزها امیدوارند با تکیه بر انسجام دفاعی و درخشش نیازمند، مسیر برد مقابل سپاهان را تکرار کنند.

انتهای پیام/