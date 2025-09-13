شانس اول قهرمانی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم

به گزارش ایلنا، رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ از امروز (شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴) در زاگرب کرواسی آغاز شد. در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که با حضور ۲۷ کشتی‌گیر برگزار می‌شود، امیرحسین زارع پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف یانووان اسمیت از پورتوریکو رفت و با نتیجه مقتدرانه ۱۱ بر صفر پیروز میدان شد.

زارع با این پیروزی مقتدرانه، به مرحله بعد راه یافت و امیدها برای کسب مدال طلا در این وزن افزایش یافت. در گروه او، وایات هندریکسن از آمریکا حضور دارد و احتمالاً زارع در مرحله نیمه‌نهایی با این کشتی‌گیر روبه‌رو خواهد شد.

انتهای پیام/