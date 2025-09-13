واکنش آرنه اشلوت به حواشی انتقال ایساک

به گزارش ایلنا، الکساندر ایساک، مهاجم ملی‌پوش سوئد، در روز پایانی نقل‌وانتقالات تابستانی با مبلغ ۱۲۵ میلیون پوند (۱۴۴.۵ میلیون یورو) به لیورپول ملحق شد؛ انتقالی که عنوان گران‌ترین خرید تاریخ فوتبال بریتانیا را به خود اختصاص داد. او برای عملی‌شدن این جابه‌جایی حاضر نشد در سه بازی ابتدایی نیوکاسل در لیگ برتر به میدان برود و این رفتار انتقاداتی را در پی داشت.

آرنه اشلوت، سرمربی لیورپول، در پاسخ به این انتقادات گفت: «نه، اصلاً. من فقط به باشگاه نگاه می‌کنم. در اینجا نیازی به چنین اقداماتی نیست چون لیورپول همواره بازیکنانی که خواهان جدایی باشند را در صورت دریافت پیشنهاد مناسب می‌فروشد. لوشو (لوئیس دیاز) و هاروی (الیوت) جدا شدند، تایلر مورتون جدا شد و در همین پنجره تابستانی شاید هشت یا نه یا حتی ده بازیکن داشتیم که همگی حرفه‌ای رفتار کردند و بدون مشکل تیم را ترک کردند.»

او تأکید کرد در لیورپول هر بازیکنی که بخواهد جدا شود، مسیر روشنی پیش رویش قرار می‌گیرد و اعتصاب هیچ جایگاهی در فرهنگ باشگاه ندارد. این در حالی است که ایساک پس از هفته‌ها حاشیه، نخستین دقایق فصل خود را در ترکیب تیم ملی سوئد مقابل کوزوو تجربه کرد؛ او ۱۸ دقیقه در زمین بود اما تیمش با نتیجه ۲-۰ شکست خورد.

اکنون ایساک آماده است تا در دیدار یکشنبه برابر برنلی برای اولین بار با پیراهن لیورپول در لیگ برتر به میدان برود. قرمزها سپس در ۱۷ سپتامبر لیگ قهرمانان اروپا را با دیدار برابر اتلتیکومادرید در آنفیلد آغاز خواهند کرد.

