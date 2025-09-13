کاپیتان پرسپولیس محروم شد

به گزارش ایلنا، با توجه به آغاز مسابقات جام حذفی باشگاه‌های کشور(یادواره آزادسازی خرمشهر) فهرست محرومیت های باقیمانده از رقابت های فصل گذشته این جام اعلام شده است.

مهم‌ترین محروم جام حذفی امید عالیشاه است که به خاطر اخراج در دیدار سپاهان از فصل گذشته با محرومیت مواجه است و این دوره محرومیت را باید در اولین بازی تیمش پشت سر بگذارد.

سایر بازیکنان و مربیان به جز وحدت حنانوف، از تیمهای کم نام و نشان هستند اما حضور هادی مهدوی‌کیا مربی تیم کیا هم در این لیست جالب توجه است.

هادی مهدوی کیا (کیا تهران) - حمید الهای (کیا تهران)

امیرحسین جعفری(خوشه طلایی)

محمد طاها محمدی(اتحاد کیش)

یاسر قاسمی (طلایی پوشان اراک)

حمید کرمی آل متین (نخل بم)، رضا کرمی آل متین (نخل بم)

سعید اخباری (چادرملو اردکان)

فرشید پاداش (شهرداری آستارا)

روح اله اصغری(آلومینیوم اراک) - مجید محافظت کار (آلومینیوم اراک) - حسین عبدی (آلومینیوم اراک)

امیر عباسلو (فرد البرز)

هادی حق جو (عقاب تهران) - فرهاد لیموچی (عقاب تهران) - حمیدرضا محمودآبادی (عقاب تهران)

امین کاظمی (استقلال زیدون)

علی رحیمی ( کشت و صنعت پادیاب)

رحیم آلبوغبیش ( پالایش نفت بندرعباس)

مهدی داغر ( بعثت کرمانشاه)

امید عالیشاه ( پرسپولیس)

وحدت حنانوف (سپاهان اصفهان)

محمدرضا ربیعی ( شهرداری نوشهر) - احمدرضا مولایی (شهرداری نوشهر) - ارسطو محمدی ( شهرداری نوشهر )

