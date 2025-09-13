خبرگزاری کار ایران
اعتراض باشگاه شیرازی به داوری بازی با خیبر خرم‌آباد

فجر سپاسی به داوری بازی با خیبر خرم اباد با انتشار یک بیانیه اعتراض کرد.

به گزارش ایلنا، باشگاه فجر سپاسی شیراز روز گذشته در حالی که مقابل خیبر خرم آباد گل اول بازی را زده بود، در نیمه دوم کارش به تساوی کشیده شد و در نهایت هم نتیجه 1-1 به تقسیم امتیازات انجامید. حالا رسانه این باشگاه اعلام کرده گل حریف در حالت خطا به ثمر رسیده است.

نگاهی به ویدئوی کوتاه از لحظه به ثمر رسیدن این گل نشان می‌دهد، روی توپ ارسالی، علی غلام‌زاده سنگربان فجر سپاسی برای دفع به هوا بلند می‌شود منتها همزمان با او نیز عارف غزل نیز بلند می‌شود و ضمن اینکه برای دروازه‌بان ایجاد مزاحمت می‌کند، روی او نیز فرود می‌آید و در این بین توپ به احسان حسینی می‌رسد و گل مساوی زده می‌شود.

تصاویر منتشر شده از سوی رسانه فجر سپاسی تا حدود زیادی آنچه رخ داده را نمایش می‎دهد که قضاوت آن بر عهده کارشناسان داوری است. با این حال اسماعیل صفیری، سرپرست کمیته داوران تاکید کرده: «در بازی خیبر خرم آباد و فجر سپاسی شیراز نیز تصمیمات تیم داوری مطلوب بود و تصمیمات داور، هیچ تأثیری در تساوی دو تیم یا روند مسابقه نداشت.»

تیم فجر سپاسی حالا با یک برد و دو تساوی به ادامه کارش در لیگ برتر فکر می‌کند. خیبر هم با این تساوی، نوار بردهایش پاره شد اما همچنان رکورد بدون شکست را حفظ کرده است.

انتهای پیام/
