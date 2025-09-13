ضربه بزرگ به رئال مادرید: مصدومیت جدی آنتونیو رودیگر
آنتونیو رودیگر، مدافع آلمانی رئال مادرید، در جریان تمرینات دچار مصدومیت از ناحیه ران شد و رسانههای آلمان گزارش دادهاند او تا ماه دسامبر قادر به بازگشت نخواهد بود.
به گزارش ایلنا، باشگاه رئال مادرید روز جمعه در بیانیهای اعلام کرد: «پس از آزمایشهای انجامشده توسط کادر پزشکی باشگاه روی تونی رودیگر، آسیبدیدگی در عضله رکتیس فموریس پای چپ او تشخیص داده شد. وضعیت او تحت بررسیهای بیشتر قرار خواهد گرفت.» هرچند در این اطلاعیه مدت دوری بازیکن مشخص نشده اما اسکای اسپورت آلمان تأکید کرده است که رودیگر حدود دو ماه و نیم تا سه ماه از میادین دور خواهد بود.
چنانچه این برآورد درست باشد، مدافع پیشین چلسی دیدارهای سرنوشتسازی از جمله دو مسابقه حساس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان برابر یوونتوس و لیورپول در ماه اکتبر و همچنین اولین الکلاسیکوی فصل مقابل بارسلونا در ۲۶ اکتبر را از دست خواهد داد. این در حالی است که رودیگر طی یک سال اخیر بارها با مشکلات جسمانی دستوپنجه نرم کرده و شرایط سختی را پشت سر گذاشته است.
غیبت او فشار زیادی روی ژابی آلونسو وارد میکند؛ سرمربی رئال مادرید که در هفتههای ابتدایی فصل بیشتر از زوج دین هویسن، خرید جدید تابستانی، و ادر میلیتائو در قلب خط دفاعی استفاده کرده است. میلیتائو خود بهتازگی از مصدومیتی جدی بازگشته و نگرانیهایی درباره آمادگی او وجود دارد. در کنار این دو، رائول آسنسئو و داوید آلابا که او هم سابقه مصدومیتهای مکرر دارد، تنها گزینههای باقیمانده برای این پست حساس به شمار میروند.