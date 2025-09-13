به گزارش ایلنا، رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی ادامه دارد. در وزن ۷۰ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی در مرحله مقدماتی با نتیجه ۴ بر ۱۵ مقابل حیبتوف از آذربایجان شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در مقابل، در وزن ۸۶ کیلوگرم، کامران قاسم‌پور با نمایش برتر خود توانست حریف قرقیزستانی‌اش عبدالله‌اف را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست دهد و به مرحله بعد صعود کند.

این رقابت‌ها با حضور برترین آزادکاران جهان، آزمونی مهم برای کشتی کاران ایرانی در مسیر قهرمانی است.

