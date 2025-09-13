خبرگزاری کار ایران
کامران قاسم‌پور با پیروزی ۱۰ بر صفر شروع کرد
کد خبر : 1685211
در روز نخست کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵، کامران قاسم‌پور با برتری ۱۰ بر صفر به دور بعد صعود کرد.

به گزارش ایلنا، رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی ادامه دارد. در وزن ۷۰ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی در مرحله مقدماتی با نتیجه ۴ بر ۱۵ مقابل حیبتوف از آذربایجان شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در مقابل، در وزن ۸۶ کیلوگرم، کامران قاسم‌پور با نمایش برتر خود توانست حریف قرقیزستانی‌اش عبدالله‌اف را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست دهد و به مرحله بعد صعود کند.

این رقابت‌ها با حضور برترین آزادکاران جهان، آزمونی مهم برای کشتی کاران ایرانی در مسیر قهرمانی است.

