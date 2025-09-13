جوان، قاسمپور و زارع به مرحله نیمه نهایی راه یافتند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن 61 کیلوگرم احمد محمدنژاد جوان در دور نخست با نتیجه 13 بر 2 جاشوا کرامر از اکوادور را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه 5 بر 2 از سد نورالدین نوروزاف از آذربایجان گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این با نتیجه 8 بر 4 کمیل کریموف از اوکراین را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. جوان در این مرحله به مصاف کوم هیوک کیم از کره شمالی می رود.

در وزن 70 کیلوگرم امیرمحمد یزدانی در دور نخست با نتیجه 15 بر 4 مغلوب کانان هیبت اف از آذربایجان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریف ارمنستانی، یزدانی از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن 86 کیلوگرم کامران قاسم پور در دور نخست با نتیجه 10 بر صفر موخامد عبداله یف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه 10 بر صفر باتبیلگون نادامبات از مغولستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در دور بعد با نتیجه 5 بر 4 از سد ابراهیم کادیف از روسیه گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. قاسم پور در این مرحله به مصاف زاهد والنسیا از آمریکا می رود.

در وزن 125 کیلوگرم امیرحسین زارع پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه 11 بر صفر یانووان اسمیت از پورتوریکو را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه 10 بر صفر سولومون ماناشویلی از گرجستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

