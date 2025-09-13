ستاره سابق بارسلونا در آستانه خداحافظی

به گزارش ایلنا، ساموئل اومتیتی که کمتر از سه ماه دیگر ۳۲ ساله می‌شود، مدت‌هاست فوتبالش تحت تأثیر آسیب‌دیدگی‌ها قرار گرفته است. در فرانسه گمانه‌زنی‌ها درباره خداحافظی این مدافع سابق تیم ملی فرانسه افزایش یافته است.

اومتیتی پس از مصدومیت شدید زانو از زمان جام جهانی ۲۰۱۸، روزهای سختی را پشت سر گذاشت؛ او بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ در مجموع ۶۲۲ روز از میادین دور بود. انتقال قرضی به لچه در فصل ۲۳-۲۰۲۲ فرصتی دوباره برایش فراهم کرد و توانست ۲۵ بازی انجام دهد؛ آماری که بعد از سال‌ها برای او تکرار نشده بود. همین عملکرد باعث شد تابستان گذشته راهی لیل شود و در لیگ قهرمانان هم حضور پیدا کند. با این حال در لیل تنها ۱۳ بار به میدان رفت و آخرین بازی‌اش به ۲۱ ژانویه در جام حذفی فرانسه بازمی‌گردد.

در عرصه ملی، آخرین حضور اومتیتی با پیراهن فرانسه به ژوئن ۲۰۱۹ و دیدار مقدماتی یورو مقابل ترکیه برمی‌گردد. او هنگام پیوستن به لیل گفته بود: «وقتی به فرانسه برگشتم، طبیعی بود که به لیون فکر کنم. اما در نهایت تیمی را انتخاب کردم که من را می‌خواست. از نظر بدنی آماده‌ام.» با این وجود، لیل در پایان فصل قراردادش را تمدید نکرد.

از آن زمان تا امروز هیچ خبری از او منتشر نشده تا اینکه تصاویرش در مرکز تمرینی لیون، تیمی که بین سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۲ در آن ۱۷۰ بازی انجام داده و سپس با انتقالی ۲۵ میلیون یورویی راهی بارسلونا شد، دوباره خبرساز شد. برخی تصور کردند او احتمالاً در حال مذاکره برای بازگشت به تیم اول حرفه‌ای خود است، اما بر اساس گزارش «RMC Sport»، اومتیتی در واقع از لیون اجازه گرفته تا ویدیوی خداحافظی‌اش را در این محل ضبط کند.

هرچند هنوز هیچ تأیید رسمی از سوی او یا باشگاه منتشر نشده، اما نشانه‌ها حکایت از آن دارند که دوران حرفه‌ای ساموئل اومتیتی رو به پایان است و اعلام بازنشستگی او بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده است.

