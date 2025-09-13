فوری: محرومیت بیرانوند موقتاً متوقف شد

به گزارش ایلنا، صبح امروز نامه رسمی CAS به فدراسیون فوتبال ایران واصل شد که مطابق آن، اجرای رأی کمیته استیناف فدراسیون درباره پرونده بیرانوند تا زمان رسیدگی ماهوی در لوزان متوقف می‌شود. این دستور موقت در پاسخ به درخواست ثبت‌شده از سوی باشگاه تراکتور صادر شده و ناظر بر رأی ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵ (۸ مرداد ۱۴۰۴) است؛ رایی که بیرانوند را به چهار ماه محرومیت از همراهی تیم‌های ملی و باشگاهی و پرداخت وجهی سنگین محکوم می‌کرد.

با تعلیق اجرای رأی، بیرانوند بلافاصله واجد شرایط حضور در مسابقات رسمی می‌شود و می‌تواند در فهرست تراکتور برای بازی‌های آتی از جمله دیدار حساس برابر سپاهان قرار گیرد. البته صدور دستور موقت به معنای پایان رسیدگی نیست. CAS صرفاً تا صدور رأی نهایی، آثار اجرایی محرومیت را متوقف کرده و رسیدگی ماهوی به ادعاها و دفاعیات طرفین ادامه خواهد داشت.

پیش از این، کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال در بدوی، بیرانوند را به چهار ماه محرومیت تعلیقی و پرداخت حدود ۱۹.۸۷۵ میلیارد تومان محکوم کرده بود؛ حکمی که در مرحله تجدیدنظر در کمیته استیناف تشدید شد و علاوه بر قطعی‌شدن محرومیت چهارماهه، مبلغ محکومیت مالی نیز تا حدود ۲۷.۴۳۷ میلیارد تومان افزایش یافت. اکنون، با تصمیم جدید CAS، اجرای محرومیت ورزشی (و به تبع آن محدودیت‌های مسابقاتی) متوقف می‌شود، اما اصل پرونده و مسائل مالی مطروحه در چارچوب دادرسی بین‌المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به این ترتیب، پرونده پرسر و صدای بیرانوند وارد فاز جدیدی می‌شود؛ فازی که از یک‌سو امکان بازی این دروازه‌بان برای تراکتور را حفظ می‌کند و از سوی دیگر، تکلیف نهایی اختلافات حقوقی میان طرفین را به رأی قطعی CAS در ماه‌های آینده موکول می‌سازد.

