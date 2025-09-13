زمان ژابی: شروع چالشهای سخت رئال از آنوئتا
رئال مادرید وارد ۲۲ روز پرفشار تا فیفادی بعدی میشود و فلسفه ژابی آلونسو با شعار «هرکس شایسته باشد بازی میکند» راهنمای این مقطع خواهد بود.
به گزارش ایلنا، ورزشگاه آنوئتا نخستین ایستگاه از ۲۲ روز مسابقه فشرده برای رئال مادرید خواهد بود؛ دورهای که میتواند آینده تیم در شروع فصل را شکل دهد. برنامه بازیها تا فیفادی بعدی شامل رویارویی با رئال سوسیهداد، اسپانیول، لوانته، اتلتیکومادرید، غیرت آلماتی و ویارئال است.
ساعت به «زمان ژابی» نزدیک میشود؛ بین دو وقفه، تقویم در قالب یک بلوک هفتمسابقهای فشرده شده که نقش یک کالیبراسیون جدی برای پروژه او را دارد. آنوئتا برای صدرنشین لیگ وزن نمادین هم دارد چون ژابی به خانه بازمیگردد، این بار در یک بازی رسمی و روی نیمکت تیم رقیب. با این حال کل مسیر، با دربی برابر اتلتیکو بهعنوان آزمون بزرگ در لالیگا و سفری ۸ هزار کیلومتری در لیگ قهرمانان در میانه راه، محک میزند که مادرید تا چه اندازه قادر است این احساسهای خوب ابتدای فصل را به عملکردی باثبات تبدیل کند.
ژابی آلونسو در نشست خبری پیش از بازی امروز بر اهمیت «بلوکها» تأکید کرد و تصریح داشت که این دوره را «اولین آزمون بزرگ» خود تلقی نمیکند. او با آگاهی از ضرورت اینکه همه بازیکنان احساس مهمبودن داشته باشند، تمرکز را روی اهداف کوتاهمدت و «هماهنگکردن ذهنها» گذاشته است بدون آنکه تمرکز تیم از بین برود. سرمربی توضیح داد: «الان وارد ریتم معمول بازی هر سه روز یکبار میشویم. به بازیکنان تازهنفس نیاز داریم، نفراتی با این حس که هر لحظه میتوانند مشارکت کنند.»
بخش پزشکی همچنان پرکار است. آنوئتا اولین آزمون پس از بازگشت از فیفادی ملی خواهد بود، صحنهای سخت برای مادرید حتی اگر تیم رئال سوسیهداد در بهترین فرم خود نباشد. از منظر نفرات، ژابی آلونسو از «ویروس فیفا» جان سالم به در برده اما همچنان جود بلینگام، ادواردو کاماوینگا، اندریک و فرلان مندی را در اختیار ندارد. به غیر از مدافع فرانسوی، بقیه در جلسه پیش از بازی روی زمین چمن والدبباس با توپ کار کردند. با وجود این غایبان، آرامش در اردو برقرار است چون ژابی بهزودی این «سربازان» را بازپس خواهد گرفت.
در مقابل، آنتونیو رودیگر غایب دقیقه نودی مادرید برای آنوئتا است. مدافع آلمانی در تمرین پایانی بهصورت کامل با تیم کار کرد اما در دقایق پایانی دچار ناراحتی شد. آسیب او در عضله رکتیس فموریس تشخیص داده شده و پیشبینی میشود دو ماه و نیم تا سه ماه دور از میادین باشد.
آلونسو در جمعبندی گفت: «هر بازی بسیار مهم است، اینها امتیازاتی هستند که در بلندمدت میتوانند تعیینکننده باشند. الان نوبت آنوئتاست، بعد از آن میزبانی از مارسی. هر بازی متفاوت است.» سفر به سنسباستین آغاز برههای است که تاب و توان فیزیکی و رقابتی مادرید جدید را میآزماید. غیبتها عاملی مهم هستند و کار چرخش نفرات را دشوارتر از حد انتظار میکنند. در فشردگی رقابتهای لالیگا و لیگ قهرمانان، ژابی آلونسو به چیزی فراتر از نتیجه صرف چشم دوخته است؛ مدیریت انرژی، حفظ اتحاد رختکن و همراستا کردن جاهطلبیهای فردی با مسیر مشترک تیم.