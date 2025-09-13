پیشنهاد جالب به لمپارد: جهانبخش را جذب کن!

به گزارش ایلنا، فعالیت باشگاه کاونتری در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی چندان پررونق نبود و تنها دو خرید شاخص انجام شد. کین کسلر-هیدن به‌عنوان جانشین احتمالی میلان فان اویجک جذب شد، هرچند این جابه‌جایی در نهایت به‌طور کامل عملی نشد. دومین خرید مهم آبی‌های آسمان لوک وولفندن از ایپسویچ تاون بود؛ مدافعی باتجربه که حضورش برای ترمیم خط دفاعی کاونتری ضروری به نظر می‌رسید. با این حال، با وجود تأکید فرانک لمپارد بر نیاز به جذب یک وینگر، چنین انتقالی تا پایان مهلت نقل‌وانتقالات صورت نگرفت.

ناکامی در جذب یسورون راک-ساکی از کریستال پالاس در آخرین روز نقل‌وانتقالات موجب شد نگاه‌ها به بازار بازیکنان آزاد معطوف شود. کریس دیز، کارشناس فوتبال لیگ، پیشنهاد داده کاونتری برای افزایش عمق در خطوط کناری تیم به سراغ بازیکنان آزاد برود و دو نام اصلی که مطرح کرده ویکتور موزس و علیرضا جهانبخش هستند.

ویکتور موزس

موزس تا به امروز دوران فوتبالی پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشته و در بالاترین سطح با تیم‌هایی چون چلسی، لیورپول و اینترمیلان بازی کرده است. او همچنین سابقه حضور در فنرباغچه و اسپارتاک مسکو را دارد. این بازیکن نیجریه‌ای به دلیل توانایی در بازی در مناطق مختلف سمت راست زمین، چه به‌عنوان وینگر و چه در پست‌های دفاعی، می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای کاونتری باشد. او با حضور در بازار بازیکنان آزاد در سال‌های گذشته حتی راهی لوتون تاون شد و تجربه حضور در چمپیونشیپ را نیز دارد. هرچند در مجموع نتوانست خود را به‌عنوان خریدی سطح بالا ثابت کند و همین موضوع نشانه‌ای است از اینکه دوران اوجش به پایان رسیده، اما انتقالی یک‌ساله به کاونتری می‌تواند انتخابی کم‌ریسک باشد و تجربه زیادی به ترکیب تیم اضافه کند.

علیرضا جهانبخش

دیگر نامی که می‌تواند برای کاونتری سودمند باشد علیرضا جهانبخش است. این وینگر ایرانی پس از جدایی از هیرنفین هلند اکنون بازیکن آزاد محسوب می‌شود. او پیش‌تر سه فصل در فاینورد بازی کرده و قبل از آن در لیگ برتر انگلیس با پیراهن برایتون به میدان می‌رفت. جهانبخش در فوتبال انگلیس بیش از همه با گل قیچی برگردان فراموش‌نشدنی‌اش مقابل چلسی در ورزشگاه آمکس شناخته می‌شود.

جهانبخش ۳۲ ساله حالا بدون تیم است و بازگشت به فوتبال انگلیس در قالب انتقال به چمپیونشیپ می‌تواند برای او و کاونتری انتخابی منطقی باشد. کارشناسان معتقدند کیفیت ارسال‌های دقیق او از جناحین و مهارتش در ضربات ایستگاهی می‌تواند به‌شدت به لمپارد کمک کند. درست مانند انتقال انور الغازی، این گزینه نیز انتقالی کم‌هزینه و کم‌ریسک خواهد بود که در عین حال می‌تواند سود بالایی برای تیم به همراه داشته باشد.

بهترین فصل دوران حرفه‌ای جهانبخش به سال ۲۰۱۷-۱۸ بازمی‌گردد؛ زمانی که در لباس آلکمار در ۳۳ بازی لیگ هلند ۲۱ گل زد و ۱۲ پاس گل داد. آماری فوق‌العاده که البته در سال‌های بعد تکرار نشد، اما نشان می‌دهد او توانایی و کیفیت لازم برای تأثیرگذاری را دارد. این پتانسیل می‌تواند در سطح چمپیونشیپ هم به‌خوبی به کار گرفته شود.

در شرایطی که کاونتری سیتی به دنبال بازگشت به لیگ برتر پس از ۲۵ سال است، حضور بازیکنی با تجربه و توانایی‌های جهانبخش می‌تواند به افزایش قدرت تهاجمی تیم کمک کند و او را به گزینه‌ای ارزشمند برای فرانک لمپارد تبدیل کند.

انتهای پیام/