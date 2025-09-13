معمای ترکیب فولاد در جدال با پرسپولیس
غیبت چند مهره کلیدی و حضور چند پرسپولیسی سابق جذابیت این مسابقه را دوچندان کرده است.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال فولاد خوزستان در هفته سوم لیگ برتر باید در ورزشگاه شهر قدس برابر پرسپولیس صفآرایی کند؛ دیداری که اهمیت زیادی برای هر دو تیم دارد. فولاد لیگ را با دو شکست متوالی برابر چادرملو و ملوان آغاز کرده و برای فرار از بحران به امتیاز این مسابقه نیاز مبرم دارد. پرسپولیس هم پس از پیروزی ارزشمند مقابل سپاهان به دنبال تداوم روند مثبت خود است.
یحیی گلمحمدی، سرمربی فعلی فولاد و یکی از پرافتخارترین مربیان تاریخ پرسپولیس، دوباره مقابل تیم سابقش قرار میگیرد. او فصل گذشته در نیمفصل اول برابر پرسپولیس شکست خورد و در بازی برگشت در اهواز به تساوی یک بر یک رسید. حالا در شرایطی که فولاد با چند غایب مهم روبهروست، او باید ترکیبی متفاوت را روانه میدان کند. علی نعمتی، مدافع ملیپوش، در جریان تورنمنت کافا آسیب دید و قادر به همراهی تیم نیست. حسین سنگرگیر همچنان مصدوم است و اتکیر یوسوپوف، دروازهبان ازبک فولاد نیز به دلیل مصدومیت از فینال کافا برابر ایران، در لیست امروز حضور ندارد.
نقطه پررنگ این مسابقه، حضور چند بازیکن سابق پرسپولیس در ترکیب احتمالی فولاد است. حامد لک، دروازهبان تازهوارد فولادیها، مقابل تیمی قرار میگیرد که با آن سابقه قهرمانی دارد. در قلب دفاع، زوج محمد قریشی و امین ساعدی ایفای نقش خواهند کرد و در جناحین خط دفاعی نیز ابوالفضل رزاقپور و سینا مریدی به میدان میروند؛ مریدی به دلیل غیبت سنگرگیر به دفاع راست منتقل شده است.
در میانه میدان، زوج آشنا و هماهنگ پوریا سرآبادانی و سینا اسدبیگی حضور دارند. اسدبیگی که فصل گذشته از پرسپولیس جدا شد، انگیزه فراوانی دارد تا برابر تیم سابقش نمایش درخشانی داشته باشد. در کنارهها، سعید صادقی و ساسان انصاری دو مهره هجومی فولاد خواهند بود. صادقی که تابستان از پرسپولیس جدا شد، به دنبال اثبات تواناییهای خود مقابل سرخهاست و انصاری، کاپیتان فولاد، نیز سابقه بازی در پرسپولیس را دارد.
در خط حمله، فولاد روی محمدرضا سلیمانی و ابوالفضل زادهعطار حساب باز کرده است. با این حال، احتمال حضور وحید امیری به جای زادهعطار وجود دارد. امیری پس از جدایی پرحاشیه از پرسپولیس به فولاد پیوست و این دیدار برای او میتواند فرصتی برای درخشش دوباره و پاسخ به جداییاش باشد.
فولادیها با وجود غیبت چند مهره کلیدی، به دنبال کسب امتیاز از پرسپولیس و پایان دادن به روند ناکامیهای ابتدای فصل هستند. نگاهها در این مسابقه بیش از همه به چهرههایی چون حامد لک، سعید صادقی و وحید امیری دوخته خواهد شد؛ بازیکنانی که سالها برای پرسپولیس بازی کردهاند و اکنون برابر تیم سابقشان قرار میگیرند.
ترکیب احتمالی فولاد مقابل پرسپولیس:
حامد لک؛ محمد قریشی، امین ساعدی، ابوالفضل رزاقپور، سینا مریدی، پوریا سرآبادانی، سینا اسدبیگی، سعید صادقی، ساسان انصاری، محمدرضا سلیمانی، ابوالفضل زادهعطار (وحید امیری).