اتفاقات بازی مقابل استقلال خوزستان برای فوتبال ایران جای تاسف دارد!

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال تهران صبح امروز با انتشار بیانیه‌ای رسمی نسبت به حواشی و اتفاقات دیدار شب گذشته برابر استقلال خوزستان واکنش نشان داد. آبی‌پوشان پایتخت در این مسابقه با نتیجه یک بر صفر شکست خوردند اما آنچه بیش از نتیجه مورد توجه قرار گرفت، فضای پرتنش و رفتارهای حاشیه‌ای در جریان و حاشیه بازی بود.

در بیانیه استقلال آمده است که این دیدار فارغ از نتیجه، صحنه‌هایی را به نمایش گذاشت که «جای تأسف برای فوتبال ایران» باقی گذاشته است. از جمله این اتفاقات، فحاشی از روی سکوها، پرتاب بطری به زمین، حمله فیزیکی به داور بین دو نیمه و حتی تهدید او در برابر چشمان ناظر مسابقه و نیروهای انتظامی عنوان شده است.

باشگاه استقلال همچنین از عملکرد داوری در این مسابقه انتقاد کرده و به صحنه‌های مشکوک به پنالتی و خطای پایانی در محوطه جریمه اشاره داشته که به باور آبی‌ها، با بی‌توجهی داور و بدون استفاده از VAR از کنار آن‌ها گذشته شد.

در ادامه، استقلال رفتار نیمکت تیم میزبان و وقت‌کشی‌های مکرر را نیز از عوامل مخدوش شدن فضای بازی دانسته و تأکید کرده است که این شرایط نمی‌تواند مانع از مسیر موفقیت‌های بزرگ این تیم در آینده شود.

متن کامل بیانیه باشگاه استقلال به شرح زیر است:

«بازی روز گذشته استقلال تهران برابر خوزستان، فارغ از نتیجه، صحنه‌هایی را در خود داشت که حقیقتاً جای تأسف برای فوتبال ایران باقی گذاشت. فحاشی از روی سکوها، پرتاب بطری به زمین، حمله فیزیکی به داور بین دو نیمه و حتی تهدید او در برابر چشمان ناظر مسابقه و نیروهای انتظامی، همه و همه نشان از شرایطی داشت که شأن فوتبال را زیر سؤال برد.

عملکرد داوری نیز در این مسابقه محل بحث جدی بود؛ عدم تمرکز در تصمیم‌گیری‌ها، نادیده گرفتن یک پنالتی واضح برای استقلال و در مهم‌ترین صحنه پایانی بازی، خطایی آشکار در محوطه جریمه رخ داد که داور حتی زحمت بازبینی صحنه از طریق VAR و مراجعه به کنار زمین را به خود نداد.

در کنار آن، اعتراضات عجیب و بی‌وقفه نیمکت حریف به تمام تصمیمات داور، وقت‌کشی‌های مکرر و رفتارهای نامناسب با هواداران استقلال، تصویر تلخی از آنچه در مستطیل سبز و اطراف آن گذشت ترسیم کرد.

اما یک نکته روشن است: این تیم و این هواداران را نمی‌توان با چنین حاشیه‌ها و سناریوهای تکراری زمین‌گیر کرد. استقلال امروز هوشیارتر از گذشته، با حمایت بی‌دریغ هوادارانش، مسیر موفقیت‌های بزرگ را پیش رو دارد. مطمئن باشید این اتحاد و پشتوانه عظیم هواداری، رمز رسیدن به روزهای پرافتخار آینده خواهد بود.»

