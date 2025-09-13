خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام برنامه مسابقات مرحله گروهی لیگ قهرمانان بانوان آسیا

اعلام برنامه مسابقات مرحله گروهی لیگ قهرمانان بانوان آسیا
کد خبر : 1685035
لینک کوتاه کپی شد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه مسابقات مرحله گروهی لیگ قهرمانان بانوان آسیا 2025/26 را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان بانوان آسیا 2025/26با حضور 12 تیم در سه گروه برگزار می شود و تیم خاتون بم ایران در گروه B با تیم‌های ووهان جیانگدا چین، بنگال شرقی هند و نسف‌قارشی ازبکستان همگروه است و این مسابقات به میزبانی چین در شهر ووهان برگزار می شود.

گروه A: ملبورن‌سیتی استرالیا، هو چی‌مین‌سیتی ویتنام، لاگونا فیلیپین و لایون‌سیتی سنگاپور

گروه B: ووهان جیانگدا چین، خاتون بم ایران، بنگال شرقی هند و نسف‌قارشی ازبکستان

گروه C: سوون کره‌جنوبی، توکیو وردی بلزا ژاپن، ناگوهیانگ کره‌شمالی و آی‌اس‌پی‌ای میانمار

برنامه مسابقات تیم خاتون بم ایران به شرح زیر است:

*دوشنبه 26 آبان

ووهان جیانگدا چین – نسف قارشی ازبکستان

خاتون بم ایران – بنگال شرقی هند

*پنجشنبه 29 آبان

نسف قارشی ازبکستان – خاتون بم ایران

بنگال شرقی هند - ووهان جیانگدا چین

*یکشنبه 2 آذر

ووهان جیانگدا چین – خاتون بم ایران

بنگال شرقی هند – نسف قارشی ازبکستان

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی