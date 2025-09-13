اعلام برنامه مسابقات مرحله گروهی لیگ قهرمانان بانوان آسیا
کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه مسابقات مرحله گروهی لیگ قهرمانان بانوان آسیا 2025/26 را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، رقابتهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان بانوان آسیا 2025/26با حضور 12 تیم در سه گروه برگزار می شود و تیم خاتون بم ایران در گروه B با تیمهای ووهان جیانگدا چین، بنگال شرقی هند و نسفقارشی ازبکستان همگروه است و این مسابقات به میزبانی چین در شهر ووهان برگزار می شود.
گروه A: ملبورنسیتی استرالیا، هو چیمینسیتی ویتنام، لاگونا فیلیپین و لایونسیتی سنگاپور
گروه B: ووهان جیانگدا چین، خاتون بم ایران، بنگال شرقی هند و نسفقارشی ازبکستان
گروه C: سوون کرهجنوبی، توکیو وردی بلزا ژاپن، ناگوهیانگ کرهشمالی و آیاسپیای میانمار
برنامه مسابقات تیم خاتون بم ایران به شرح زیر است:
*دوشنبه 26 آبان
ووهان جیانگدا چین – نسف قارشی ازبکستان
خاتون بم ایران – بنگال شرقی هند
*پنجشنبه 29 آبان
نسف قارشی ازبکستان – خاتون بم ایران
بنگال شرقی هند - ووهان جیانگدا چین
*یکشنبه 2 آذر
ووهان جیانگدا چین – خاتون بم ایران
بنگال شرقی هند – نسف قارشی ازبکستان