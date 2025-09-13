اعلام محل برگزاری دیدارهای استقلال در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا
کنفدراسیون فوتبال آسیا از محل برگزاری دیدارهای تیم استقلال ایران در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا 2025/26 خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم استقلال ایران در مرحله گروهی رقابت لیگ قهرمانان سطح دو آسیا 2025/26 در گروه A با تیمهای الوصل امارات، المحرق بحرین و الوحدات اردن به رقابت می پردازد.
براین اساس و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم استقلال در ورزشگاه شهر قدس از حریفان خود میزبانی میکند.
برنامه زمانبندی بازیهای استقلال ایران در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:
چهارشنبه ۲۶ شهریور: الوصل امارات -استقلال ایران / ورزشگاه زعبیل دبی /ساعت ۲۰
چهارشنبه ۹ مهر: استقلال ایران - المحرق بحرین / ورزشگاه شهر قدس / ساعت ۱۹:۳۰
چهارشنبه ۳۰ مهر: استقلال ایران- الوحدات اردن / ورزشگاه شهر قدس/ ساعت ۱۹:۳۰
چهارشنبه ۱۴ آبان: الوحدات اردن- استقلال ایران / ورزشگاه شاه عبدالله امان/ ساعت ۲۱:۱۵
چهارشنبه ۵ آذر: استقلال ایران - الوصل امارات/ ورزشگاه شهر قدس / ساعت ۱۹:۳۰
چهارشنبه ۳ دی: المحرق بحرین - استقلال ایران / ورزشگاه شیخ علی بن محمد عراد / ساعت ۱۹