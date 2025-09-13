خبرگزاری کار ایران
اعلام محل برگزاری دیدارهای استقلال در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا

اعلام محل برگزاری دیدارهای استقلال در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا
کنفدراسیون فوتبال آسیا از محل برگزاری دیدارهای تیم استقلال ایران در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا 2025/26 خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم استقلال ایران در مرحله گروهی رقابت لیگ قهرمانان سطح دو آسیا 2025/26  در گروه A با تیم‌های الوصل امارات، المحرق بحرین و الوحدات اردن به رقابت می پردازد.

براین اساس و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم استقلال در ورزشگاه شهر قدس از حریفان خود میزبانی می‌کند.

برنامه زمانبندی بازی‌های استقلال ایران در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

چهارشنبه ۲۶ شهریور: الوصل امارات -استقلال ایران  / ورزشگاه زعبیل دبی /ساعت ۲۰

چهارشنبه ۹ مهر: استقلال ایران - المحرق بحرین / ورزشگاه شهر قدس / ساعت ۱۹:۳۰

چهارشنبه ۳۰ مهر: استقلال ایران-  الوحدات اردن / ورزشگاه شهر قدس/  ساعت ۱۹:۳۰

چهارشنبه ۱۴ آبان:  الوحدات اردن- استقلال ایران / ورزشگاه شاه عبدالله امان/ ساعت ۲۱:۱۵

چهارشنبه ۵ آذر: استقلال ایران - الوصل امارات/  ورزشگاه شهر قدس / ساعت ۱۹:۳۰

چهارشنبه ۳ دی:  المحرق بحرین - استقلال ایران / ورزشگاه شیخ علی بن محمد عراد / ساعت  ۱۹

