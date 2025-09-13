ترکیب احتمالی پرسپولیس در جدال حساس با فولاد
غیبت چند مهره کلیدی باعث شده وحید هاشمیان دست به انتخابهای غیرمنتظره بزند.
به گزارش ایلنا، پرسپولیس در شرایطی مقابل فولاد صفآرایی خواهد کرد که همچنان خبری از خریدهای خارجی جدید در پستهای تدافعی و هجومی نیست. با این حال، تراکم بازیکنان در میانه میدان و غیبت چند مهره کلیدی باعث شده ترکیب احتمالی سرخپوشان برای دیدار پیش رو بیش از همیشه غیرقابل پیشبینی باشد.
سرخها در این بازی سه غایب مهم دارند؛ محمد عمری، محمد خدابندهلو و سهیل صحرایی که همگی مصدوم هستند. علاوه بر این، سرژ اوریه نیز هنوز آماده بازی نشده و به همین دلیل سرخها در دو جناح تدافعی با تغییرات اجباری مواجه میشوند.
درون دروازه، پیام نیازمند پس از بازگشت از تورنمنت کافا دوباره ماموریت دارد تا کیفیت خود را در لیگ برتر نشان دهد. او که در غیاب علیرضا بیرانوند گلر شماره یک تیم ملی محسوب میشود، به دنبال دومین کلینشیت فصل است.
در قلب دفاع، به رغم بازگشت مرتضی پورعلیگنجی، هاشمیان قصد ندارد ترکیب موفق حسین ابرقویی و حسین کنعانی را تغییر دهد. در سمت چپ، فرشاد احمدزاده برای سومین بار متوالی در پست غیرتخصصی به میدان خواهد رفت، در حالی که میلاد محمدی به دلیل کمبود گزینهها در جایگاه مدافع راست قرار میگیرد.
هافبکهای میانی پرسپولیس شامل مارکو باکیچ و میلاد سرلک خواهند بود؛ جایی که باکیچ وظیفه سازماندهی حملات و نفوذ به یکسوم هجومی را بر عهده دارد و سرلک بیشتر در کارهای دفاعی نقش ایفا خواهد کرد.
در خطوط بالاتر، تیوی بیفوما پس از یک بازی محرومیت و یک بار حضور تعویضی، برای نخستین بار در ترکیب اصلی قرار میگیرد. امید عالیشاه در سمت مقابل بازی خواهد کرد و بازوبند کاپیتانی را بر بازو خواهد بست. رضا شکاری هم در نقش شماره ۱۰ طراحی حملات را انجام میدهد.
در خط حمله تنها گزینه سرخها علی علیپور است؛ مهاجمی که با دو گل در دو هفته نخست و ثبت اولین گل ملی، آمادهترین چهره پرسپولیس محسوب میشود.
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر فولاد:
پیام نیازمند
میلاد محمدی، حسین ابرقویی، حسین کنعانی، فرشاد احمدزاده
میلاد سرلک، مارکو باکیچ
تیوی بیفوما، رضا شکاری، امید عالیشاه
علی علیپور.