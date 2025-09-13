حریفان ۱۰ آزادکار ایران مشخص شدند

به گزارش ایلنا ،مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ با حضور برترین آزادکاران جهان در زاگرب، کرواسی برگزار شد و ۱۰ آزادکار ایران رقبای خود را شناختند. این مسابقات آزمونی دشوار برای تیم ملی کشتی آزاد ایران محسوب می‌شود.

در وزن ۵۷ کیلوگرم، علی مؤمنی در دور نخست به مصاف نماینده سوئیس می‌رود و در صورت پیروزی با برنده دیدار آلمان و مکزیک مبارزه خواهد کرد.

در ۶۱ کیلوگرم، احمد محمدنژاد جوان ابتدا مقابل اکوادور کشتی می‌گیرد و در صورت برتری با نوروزاف از آذربایجان روبه‌رو می‌شود؛ آباکاروف نیز در همان سمت جدول حضور دارد.

در ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد خلیلی به مصاف حریف قرقیزستانی می‌رود و سپس با برنده دیدار آمریکا (وود) و مولداوی رقابت خواهد کرد.

در ۷۰ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی ابتدا با نماینده آذربایجان مبارزه می‌کند و برای رسیدن به مراحل بالاتر باید از سد برنده دیدار باهاما و آفریقای جنوبی بگذرد.

یونس امامی در ۷۴ کیلوگرم ابتدا با ارمنستان کشتی می‌گیرد و سپس با برنده دیدار برزیل و ترکیه مواجه خواهد شد.

محمد نخودی در ۷۹ کیلوگرم دور نخست استراحت دارد و پس از آن با برنده دیدار پورتوریکو و هند رقابت خواهد کرد.

در وزن ۸۶ کیلوگرم، کامران قاسم‌پور ابتدا با نماینده قرقیزستان مبارزه می‌کند و سپس با برنده دیدار چین و مغولستان کشتی می‌گیرد. جدول او حضور والنسیا از آمریکا و کادیف از روسیه را نیز در مسیر خود دارد و این باعث شده قرعه‌ای سخت برای او رقم بخورد.

در ۹۲ کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور پس از استراحت دور نخست، به مصاف برنده دیدار بلغارستان و روسیه خواهد رفت.

در ۹۷ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا ابتدا با نماینده مغولستان مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی با برنده دیدار بلغارستان و مولداوی روبه‌رو خواهد شد. مسیر او احتمالاً به مصاف احمد تاج‌الدین‌اف قهرمان جهان و المپیک از بحرین نیز خواهد رسید.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، امیرحسین زارع ابتدا استراحت دارد و سپس به مصاف برنده دیدار پورتوریکو و مولداوی می‌رود. کشتی‌گیران مطرح روسیه و آمریکا نیز در سمت جدول او حضور دارند.

این رقابت‌ها فرصت محک زدن آزادکاران ایران برابر برترین‌های جهان و کسب تجربه برای حضور موفق در سطح بین‌المللی است.

