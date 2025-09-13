بابادی: امضای بیفوما واقعی است/ حدادی می خواهد جای درویش را بگیرد
مدیرعامل استقلال خوزستان اعلام کرد پول رضایتنامه بیفوما را هرطور شده از پرسپولیس خواهد گرفت.
با گذشت چند ماه از انتقال تیوی بیفوما از استقلال خوزستان به پرسپولیس، اما مسئولان باشگاه تهرانی هنوز پول رضایت این بازیکن را پرداخت نکردند. در این خصوص پرسپولیسی ها مدعی هستند که بیفوما قراردادی با استقلال خوزستان نداشته است.
در شرایطی که بحث های زیاد و مشابهی در خصوص مجتبی فخریان وجود دارد، کیوان بابادی مدیرعامل استقلال خوزستان در این باره صحبت کرد.
بابادی گفت: «می گویند در ماجرای فخریان جعل امضا شده، اما امضای بیفوما با ما واقعی است و پول را هم میگیرم.»
او ادامه داد: «آقای درویش، آقای حدادی که پشت صحنه خیلی کارها میکند تا جای درویش بیاید، من پولم را میگیرم! این پول از دود و آلایندگی میآید. این پول را اگر ندهید، تبدیل به سرطان میشود!»
بابادی با اشاره به اینکه چند بانک دولتی اسپانسر پرسپولیس شدهاند، گفت: «اسم پرسپولیس را میآورم، همانطور که پول پتروشیمی و پالایشگاه خرج استقلال میشود، پول استان خوزستان در بانک های کشور است که اسپانسر پرسپولیس شده اند. این تبعیض است.»