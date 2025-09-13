محمدحسین زواری: وقت کشی نکردیم، خسته شدیم!
بازیکن استقلال خوزستان دلیل جالبی برای زمین افتادنشان مقابل آبیهای تهران آورد.
به گزارش ایلنا، محمدحسین زواری، بازیکن استقلال خوزستان، پس از پیروزی تیمش مقابل استقلال تهران از تلاش بازیکنان و جنگندگی تیم حتی در شرایط ۱۰ نفره بودن سخن گفت.
محمدحسین زواری که خودش سابقه حضور در جمع آبیهای تهرانی را دارد، پس از برد ارزشمند استقلال خوزستان برابر استقلال ابراز خوشحالی کرد و از جنگ ده نفره تیمش مقابل استقلال تهران گفت.
محمدحسین زواری، بازیکن استقلال خوزستان، پس از کسب پیروزی مقابل استقلال درباره بازی گفت: راجع به بازی خودتان میدانید یک بازی خیلی خوب و جانداری بود از هر دو تیم. اول اینکه تبریک میگویم به هوادارانمان، امیدوارم که همینجوری حمایتمان کنند و ما هم با همه وجود تلاش میکنیم تا خوشحالشان کنیم. یک خسته نباشید جانانه به کل مجموعه تیم و مخصوصا بازیکنانمان میگویم. با همه وجود امروز بازی کردیم. با اینکه ده نفره شدیم باز هم با همه وجود جنگیدیم. خدا را شکر امروز خدا هم کمکمان کرد و توانستیم ۳ امتیاز را بگیریم.
او درباره وقفههای ایجاد شده در بازی توسط بازیکنان استقلال خوزستان گفت: بحث وقت کشی نبود اصلا در ذات تیم ما همچین چیزی نیست. شرایط فوتبال است. شرایط جوی طوری بود که بچهها خیلی خسته میشدند و به خاطر همین از روی خستگی بود و از لحاظ وقتکشی نبود.