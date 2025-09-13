خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محمدحسین زواری: وقت کشی نکردیم، خسته شدیم!

محمدحسین زواری: وقت کشی نکردیم، خسته شدیم!
کد خبر : 1684955
لینک کوتاه کپی شد.

بازیکن استقلال خوزستان دلیل جالبی برای زمین افتادن‌شان مقابل آبی‌های تهران آورد.

به گزارش ایلنا،  محمدحسین زواری، بازیکن استقلال خوزستان، پس از پیروزی تیمش مقابل استقلال تهران از تلاش بازیکنان و جنگندگی تیم حتی در شرایط ۱۰ نفره بودن سخن گفت.

 محمدحسین زواری که خودش سابقه حضور در جمع آبی‌های تهرانی را دارد، پس از برد ارزشمند استقلال خوزستان برابر استقلال ابراز خوشحالی کرد و از جنگ ده نفره تیمش مقابل استقلال تهران گفت.

محمدحسین زواری، بازیکن استقلال خوزستان، پس از کسب پیروزی مقابل استقلال درباره بازی گفت: راجع به بازی خودتان می‌دانید یک بازی خیلی خوب و جانداری بود از هر دو تیم. اول اینکه تبریک می‌گویم به هواداران‌مان، امیدوارم که همینجوری حمایت‌مان کنند و ما هم با همه وجود تلاش می‌کنیم تا خوشحال‌شان کنیم. یک خسته نباشید جانانه به کل مجموعه تیم و مخصوصا بازیکنان‌مان می‌گویم. با همه وجود امروز بازی کردیم. با اینکه ده نفره شدیم باز هم با همه وجود جنگیدیم. خدا را شکر امروز خدا هم کمک‌مان کرد و توانستیم ۳ امتیاز را بگیریم.

او درباره وقفه‌های ایجاد شده در بازی توسط بازیکنان استقلال خوزستان گفت: بحث وقت کشی نبود اصلا در ذات تیم ما همچین چیزی نیست‌. شرایط فوتبال است. شرایط جوی طوری بود که بچه‌ها خیلی خسته می‌شدند و به خاطر همین از روی خستگی بود و از لحاظ وقت‌کشی نبود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی