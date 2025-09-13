به گزارش ایلنا، محمد شریفی گلزن استقلال خوزستان پس از پیروزی یک بر صفر مقابل استقلال تهران اظهار داشت: «بازی بسیار خوبی بود. به نظر من نیمه اول کاملاً یک‌طرفه بود و ما از نظر فوتبالی بسیار بهتر از حریف شروع کردیم. البته طبیعی بود که با توجه به گرمای هوا در نیمه دوم کمی عقب بکشیم، اما باز هم از لحاظ فوتبالی برتری با ما بود. جدا از نتیجه یک بر صفر، اگر به عملکرد فردی نگاه کنید، همه بازیکنان ما سرتر بودند. فقط یک نکته را بگویم؛ داور به نظرم کاملاً یک‌طرفه سوت می‌زد و واقعاً نمی‌دانم دلیل اخراج بوحمدان چه بود. من چنین حسی داشتم که با وجود زحمات ما، انگار می‌خواست بازی را برای استقلال تهران دربیاورد!»

وی ادامه داد: «می‌خواهم نکته‌ای را هم درباره مردم خوزستان بگویم. مردم این استان شایسته چنین شرایطی نیستند. من پس از چند سال به خوزستان بازگشتم و وقتی وضعیت را دیدم واقعاً حالم بد شد. مردم خوزستان حقشان بسیار بیشتر از این است. امیدوارم استاندار و مسئولان بیش از گذشته به فکر حمایت از مردم باشند.»

شریفی درباره اعتراض استقلال تهران به وقت‌کشی بازیکنان استقلال خوزستان گفت: «این موضوع به هیچ وجه وقت‌کشی نبود. طبیعی است وقتی هوا گرم است و بازیکن ضربه می‌خورد، بازی در برخی لحظات متوقف شود. خود من چندین بار از ناحیه پا ضربه خوردم و چنین توقف‌هایی اجتناب‌ناپذیر است. این بخشی از قوانین فوتبال است. دروازه‌بان ما هم بلافاصله بازی را شروع می‌کرد و هیچ‌کس قصد اتلاف وقت نداشت.»

او در ادامه خاطرنشان کرد: «بودجه یک بازیکن استقلال تهران به اندازه کل تیم ماست، اما شما اگر به نیمه اول نگاه کنید، تیم ما یک گل زد و حتی می‌توانست دو یا سه گل دیگر هم به ثمر برساند. از نظر فوتبالی هم برتری با ما بود و همه این موضوع را دیدند. طبیعی است که تیم حریف در نیمه دوم برای جبران به حمله رو بیاورد، اما باز هم باید بگویم ما فوتبال بسیار خوبی ارائه دادیم. وجود مربی‌ای مانند آقای امیر خلیفه‌اصل بالای سر این جوان‌ها بسیار مهم است؛ کسی که با تمام وجود به تک‌تک بازیکنان انرژی می‌دهد، حامی آن‌هاست و همیشه از آن‌ها حمایت می‌کند. به نظر من فوتبال برای همین جوان‌هاست؛ کسانی که حقشان است در این فوتبال جایگاه واقعی‌شان را پیدا کنند. امروز دیدید که استقلال تهران با آن همه دبدبه و کبکبه مقابل استقلال خوزستانی قرار گرفت که شرایط مالی‌اش با حریف قابل قیاس نیست، اما ما توانستیم آن‌ها را شکست دهیم. این ماهیت فوتبال است؛ نود دقیقه تلاش و در نهایت پیروزی. خدا را شکر می‌کنم که امروز برنده بازی بودیم.»

گلزن استقلال خوزستان در پایان و درباره انتقادش از داوری و احتمال محرومیت، تصریح کرد: «چرا باید در چند صحنه حساس سوت‌ها به سود استقلال تهران زده شود یا اینکه بوحمدان اخراج شود؟ گل دوم ما صحیح بود اما با نظر VAR مردود اعلام شد. من به مسئله محرومیت کاری ندارم، اما باید نسبت به چنین قضاوتی اعتراض کنم. بازیکنان ما ۹۰ دقیقه در زمین جنگیدند و زحمت کشیدند. آیا می‌شود حق آن‌ها این‌گونه نادیده گرفته شود؟ در هر حال امیدوارم استقلال خوزستان در ادامه رقابت‌ها هم نتایج بهتری بگیرد.»

