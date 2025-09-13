تاجرنیا: نبود ساپینتو در کنار تیم واقعا در حق استقلال اجحاف است

به گزارش ایلنا، بعد از باخت استقلال تهران مقابل استقلال خوزستان در سومین هفته لیگ یک، علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی آبی‌های تهرانی به انتقاد از میزبانی حریف پرداخت و با بیان اینکه "همه دیدند که از بدو ورود و داخل ورزشگاه چه خبر بود"، گفت: «چه بگویم؟ الان هر حرفی بزنیم فردا کمیته اخلاق واکنش نشان می‌دهد منتها از همان ابتدای ورود به ورزشگاه و وضعیتی که در بیرون وجود داشت و بی‌نظمی‌هایی که دیدیم، تعجب کردم در لیگ برتر چنین صحنه هایی شاهد هستیم. فقط می‌توانم بگویم باعث تاسف است. امیدوارم شرایطمان بهتر شود.»

او صحبت خود را اینطور تکمیل کرد:«تصور این است وقتی تیمی میزبان است فقط فشار هواداری وجود دارد اما وقتی مجموعه مشکلات کنار هم جمع می‌شود روح و روان تیم به هم می‌ریزد. فکر میکنم خیلی مهم است که مسئولان سازمان لیگ بعد از هر بازی، شرایط میزبانی را ارزیابی و رصد کنند. این اتفاقات باعث می‌شود سطح فوتبال ایران زیر سوال برود و در دراز مدت این موضوع برای ما خوب نیست.»

تاجرنیا درباره شرایط استقلال در فصل جدید توضیح داد:«فکر می‌کنم قضاوت همه از استقلال، تیمی است که در سطح بسیار خوبی بسته شده. طبیعتا هماهنگی بازیکنان نیاز به زمان دارد. نبودن سرمربی در کنار تیم واقعا اجحاف است. محرومیتی که مربوط به سه سال پیش است و این همه مدت از آن گذشته، همه این‌ها تاثیر گذار است. فکر می‌کنم مسئولان فدراسیون و سازمان لیگ باید به کیفی شدن بیشتر بازی‌ها توجه کنند و هر چیزی که کیفیت مسابقات را پایین می‌آورد را باید مورد توجه قرار دهند.»

او در ادامه تاکید کرد:«فکر می‌کنم نکته مهم این است که فاصله باشگاه‌های ما با رقیبان آسیایی روز به روز در حال بیشتر شدن است. بخش عمده این ماجرا به شرایطی است که خودمان در فوتبال داخلی ایجاد می‌کنیم. امیدوارم فکر اساسی در این باره صورت گیرد.»

سرپرست مدیرعاملی استقلال در پایان در پاسخ به وضعیت سهمیه سوخته استقلال گفت: «مستندات ما ارائه شده و همه چیز کاملا گویاست و ایفمارک هم این‌ها را تایید کرده و امیدوارم تصمیم درستی گرفته شود.»

انتهای پیام/